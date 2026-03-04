Denuncian robo al interior del centro comercial Mallplaza en Bogotá: ¿qué pasó?

Una mujer identificada como Marla Gutiérrez denunció a través de su cuenta de X que fue víctima de un hurto al interior del centro comercial MallPlaza en Bogotá, que está ubicado en la carrera 30 con calle 19.

Según su denuncia, los trabajadores del centro comercial se negaron a brindar ayuda a pesar de que la mujer dio aviso de lo que acababa de suceder. Asimismo, indicó que se le negó ver los videos de las cámaras de seguridad, petición que se hizo con el fin de identificar a los delincuentes.

“Ayer me asaltaron en Mallplaza NQS. El centro comercial me negó ayuda, no nos dejó ver las cámaras para identificar a los delincuentes impidiendo que el Gaula pudiera identificarlos y recuperar mis pertenencias”, escribió Marla en X.

Debido a esa negativa, Marla aseguró que la actitud del centro comercial es “sospechosa y protectora”. La mujer especificó que no la robaron en el parqueadero, ni a las afueras del lugar. “Me robaron mientras caminaba de Homecenter a Ikea”, detalló.

¿Qué dice la Secretaría de Seguridad?

La Secretaría de Seguridad de Bogotá confirmó que efectivamente el hurto se dio bajo la modalidad de “cosquilleo” al interior del centro comercial. En ese sentido, la entidad manifestó que convocará a la gerencia de ese establecimiento para definir un “mecanismo expedito para la verificación de imágenes”.

Asimismo, la Secretaría explicó que la Policía no pudo avanzar hacia una captura por las “barreras de acceso” inmediato a imágenes del sistema de videovigilancia.

Finalmente, la entidad recordó que el alcalde Carlos Fernando Galán ha pedido que sea promulgada una normatividad que habilite el acceso a imágenes de sistemas cerrados de videovigilancia como mecanismo de reconocimiento para la reacción oportuna frente a hechos delictivos al interior de establecimientos y sus entornos.

“Asimismo, que se reglamente el marco normativo del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana referente a la obligación de los privados de interconectar cualquier cámara que tome imágenes del espacio público con el sistema de videovigilancia de la ciudad donde está ubicada", agregó la entidad.