Un joven de 18 años robó una camioneta y atropelló a dos policías y un ciclista: ya fue capturado

Fue capturado un joven de 18 años que robó violentamente una camioneta en el Siete de Agosto

Un grave hecho de inseguridad se registró en las últimas horas en Bogotá, en el sector del Siete de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos. Un joven de 18 años robó de manera violenta una camioneta en ese sector de la ciudad e intentó escapar a toda velocidad.

Sin embargo, policías adelantaban labores de patrullaje por el sector y fueron alertados por voces de auxilio sobre el hurto violento de una camioneta. De manera inmediata y al llegar al lugar de los hechos, observaron el vehículo hurtado circulando a toda velocidad por la carrera 24.

De inmediato, la Policía realizó un plan candado para conseguir la captura del joven. Con el apoyo de las patrullas de vigilancia, se inició un seguimiento y, luego de unos minutos, este hombre se estrelló e intentó escapar a pie, pero finalmente fue interceptado a la altura de la calle 72 con 26.

De acuerdo con información de la Policía, dos uniformados y un ciclista fueron embestidos por el delincuente cuando conducía a alta velocidad. En el procedimiento se le halló a esta persona un arma de fuego tipo revólver con la que al parecer se habría cometido este hurto mediante la modalidad de atraco.

El capturado, el arma de fuego incautada y el vehículo recuperado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. “La Policía Nacional continúa invitando a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia ciudadana a través de la línea 123 o al CAI más cercano”, dice la institución.