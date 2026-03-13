“No es serio”: Concejo cuestiona gestión de Barranquilla Verde tras muerte de cigüeña jaribú

En la más reciente sesión del Concejo de Barranquilla, algunos concejales criticaron la gestión de Barranquilla Verde, la autoridad ambiental de la ciudad, para resguardar y proteger a la cigüeña jaribú que apareció muerta en el barrio Rebolo.

El primero en cuestionar fue el concejal Alexis Castillo, quien indicó que faltó mayor acompañamiento, seguimiento y protección al ave que recorrió varios barrios de la ciudad desde hace dos semanas.

El concejal indicó que, lamentablemente, el ave estuvo en barrios en donde la cultura ciudadana “escasea”, por lo que propuso un proyecto que promueva la empatía y la cátedra de protección y bienestar animal en los colegios públicos de la ciudad.

“No es serio”

Por otra parte, el concejal Antonio Bohorquez, indicó que la muerte del ave se esperaba por la falta de empatía y la cultura ciudadana. Y dijo que no fue serio la gestión que tuvo Barranquilla Verde con respecto a la cigüeña jaribú

Hay que indicar que Barranquilla Verde, al confirmar la muerte del ave, sostuvo que la posible causa fue “antrópicas”, es decir, que su muerte fue provocada directa o indirectamente por actividades humanas.