Confirman muerte de cigüeña jaribú: el ave que estuvo recorriendo varios sectores de Barranquilla

En la tarde de este miércoles 11 de marzo, la Alcaldía de Barranquilla confirmó la muerte de la cigüeña jaribú, el ave que fue vista en varios sectores de la ciudad.

De acuerdo con el Distrito, apenas se tuvo conocimiento de que la cigüeña, posiblemente había aparecido muerta en una calle del suroriente, realizaron un recorrido de verificación en los sectores donde había sido vista recientemente.

“Como resultado de este trabajo de campo y al diálogo con vecinos de la zona, logramos ubicar el cuerpo del ave”, dijo Óscar Contreras, subdirector de Gestión Ambiental de la Alcaldía.

Posibles causas de la muerte

Contreras explicó que los restos del ave fueron encontrados y entregados por habitantes del barrio Rebolo.

Y sobre las posibles causas de la muerte, indicó que se dio por “causas antrópicas”, es decir, que su muerte fue provocada directa o indirectamente por actividades humanas

Cabe señalar que el ave fue vista en varios sectores de Barranquilla, durante varios días. Incluso, los ciudadanos le tomaron fotos y la grabaron mientras estaba de paso por los barrios.