Sigue la cigüeña recorriendo barrios de Barranquilla: autoridades evalúan dos medidas

La cigüeña jabirú, la más grande de América, sigue recorriendo varios barrios de Barranquilla. La especie ha sido vista por la Intendencia Fluvial, el barrio Abajo, y la Vía 40.

Mientras tanto, este martes, 3 de marzo, hubo una reunión entre varias autoridades ambientales para decidir qué hacer con el animal para evitar que corra algún tipo de riesgo.

En la reunión se tomaron dos decisiones: esperar que pasen los días para que se vaya de la ciudad, o capturarla para examinarla y luego enviarla a su hábitat natural.

“Hemos dejado al individuo quieto, obviamente lanzando campañas ambiental para que las comunidades nos ayuden a no darle alimento, no maltratarlo y que lo dejen tranquilo para ver si, por sí solo, puede buscar la ruta de migratoria local hacia los cuerpos de agua dulce”, manifestó Joe García, biólogo de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico.

Expertos consideran que habitaba con personas

García indicó que no se explican el comportamiento que ha tenido el animal cuando se deja ver por las personas.

“El individuo, en algún momento dado, estuvo viviendo cerca al hombre porque no hay una explicación dentro del comportamiento etimológico del animal que permita estar muy cerca a las casas o las personas; porque en el medio natural ellos muy cerca de las personas nunca van a permanecer”, dijo.