Policía Ambiental indaga causas de la muerte de cigüeña jaribú vista días antes en Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que abrió una investigación para esclarecer la muerte de la cigüeña jaribú que durante varios días había sido vista caminando por diferentes sectores de la ciudad y que finalmente fue hallada sin vida en el barrio Rebolo, en el suroriente de la ciudad.

El comandante de la Policía Metropolitana, el general Miguel Andrés Camelo, explicó que tras conocerse la situación se activó un acompañamiento con las autoridades ambientales del Distrito, junto a biólogos y veterinarios, con el propósito de rescatar al animal. Sin embargo, debido a su estado de salud, no fue posible salvarle la vida.

Asimismo, agregó que “actualmente la Policía Ambiental trabaja de manera coordinada con las autoridades distritales para establecer las circunstancias en las que murió el ave y determinar si hubo responsabilidad de alguna persona en este hecho que afecta la fauna silvestre”.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de observar animales silvestres en zonas urbanas, eviten alimentarlos y reporten de inmediato la situación a los organismos competentes.

Igualmente pidieron información que pueda ayudar a esclarecer qué ocurrió con el animal.

¿Qué dijo la Alcaldía?

De acuerdo con el Distrito, apenas se tuvo conocimiento de que la cigüeña, posiblemente había aparecido muerta en una calle del suroriente, realizaron un recorrido de verificación en los sectores donde había sido vista recientemente.

“Como resultado de este trabajo de campo y al diálogo con vecinos de la zona, logramos ubicar el cuerpo del ave”, dijo Óscar Contreras, subdirector de Gestión Ambiental de la Alcaldía.

Contreras explicó que los restos del ave fueron encontrados y entregados por habitantes del barrio Rebolo.

Y sobre las posibles causas de la muerte, indicó que se dio por “causas antrópicas”, es decir, que su muerte fue provocada directa o indirectamente por actividades humanas.