Motos exentas de revisión técnico-mecánica en Colombia 2026: ¿Por cuánto tiempo? Ley explica

En Colombia, uno de los requisitos obligatorios para circular con un vehículo es tener vigente la revisión técnico-mecánica. Este control permite verificar que los automotores cumplen con condiciones mínimas de seguridad y emisiones contaminantes.

Sin embargo, en el caso de las motocicletas nuevas, existe un período durante el cual no es necesario realizar este trámite.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte de Colombia, se ha implementado una nueva normativa que tendrá algunas modificaciones en cuanto a los requisitos exigidos para realizar la verificación termomecánica, la medida, que se contempla en la Ley 2294 de 2023 en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, tiene el objetivo de regular el sector y facilitar el cumplimiento de la normativa para aquellos propietarios y conductores de motocicletas

¿Qué motos no pagan tecnomecánica en Colombia?

Para 2026, la legislación colombiana mantiene vigente una disposición que establece cuánto tiempo pueden circular las motos nuevas sin presentar la revisión técnico-mecánica. Esta medida busca evitar que los propietarios deban hacer el procedimiento inmediatamente después de adquirir el vehículo.

¿Cuánto tiempo puede estar una moto sin revisión tecnomecánica?

Las motocicletas nuevas matriculadas en Colombia no deben realizar la revisión técnico-mecánica de forma inmediata. La normativa establece un periodo de gracia de dos años desde la fecha de matrícula.

Esto quiere decir que durante ese tiempo el propietario puede circular sin presentar el certificado de revisión emitido por un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA).

Una vez se cumple ese plazo, la moto debe someterse por primera vez al proceso de revisión para verificar que cumple con los estándares exigidos por las autoridades de tránsito.

Cada cuánto debe hacer revisión técnico-mecánica una moto

Después de cumplir los dos años de exención, las motocicletas deberán realizar la revisión técnico-mecánica una vez al año.

Este control se realiza en centros autorizados y tiene como propósito evaluar el estado general del vehículo para garantizar la seguridad en las vías. Durante la inspección se revisan distintos componentes del automotor, entre ellos:

Funcionamiento de frenos

Estado de llantas y suspensión

Sistema de luces

Dirección del vehículo

Niveles de emisiones contaminantes

Superar esta revisión es fundamental para poder circular legalmente en el país.

Multa por no tener la revisión técnico-mecánica vigente

No cumplir con este requisito puede generar sanciones por parte de las autoridades de tránsito. Conducir una motocicleta con la revisión técnico-mecánica vencida se considera una infracción.

La sanción corresponde a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de que el vehículo puede ser inmovilizado hasta que el propietario presente el certificado actualizado.

Por esta razón, es importante estar pendiente de las fechas y realizar el trámite antes de que venza el documento.

Cómo verificar si su moto debe hacer la revisión

Para saber si una motocicleta debe realizar la revisión técnico-mecánica, el conductor debe revisar la fecha de matrícula que aparece en la tarjeta de propiedad.

Si el vehículo todavía no cumple dos años desde ese registro, se encuentra dentro del período de exención. En caso contrario, el propietario deberá acudir a un Centro de Diagnóstico Automotor para realizar la inspección correspondiente.

También se puede consultar esta información a través de plataformas oficiales de tránsito o en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).