Lista de conductores que recibirían 8 millones por el SOAT: requisitos y paso a paso para reclamarlo

Lista de conductores que recibirán 8 millones por el SOAT: requisitos y paso a paso para reclamarlo

Los conductores en Colombia están en la obligación de contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), un documento indispensable para la atención de los siniestros viales en Colombia. Este documento es fundamental para transitar en territorio colombiano.

Sin embargo, pocos conductores tienen idea de que obtener este tipo de seguro puede incluir un pago que puede superar los 8 millones. Se trata de un beneficio que aplica solo en situaciones específicas, pero por desconocimiento varias personas no lo reclaman.

El pago está sustentado en las disposiciones del Decreto 780 de 2016, que fija un tope máximo de 180 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMLDV) para los casos más graves de incapacidad permanente derivada de un siniestro vial. Aunque esta regulación existe desde hace años, la mayoría de los usuarios desconoce tanto el alcance económico como las condiciones requeridas para acceder a esta protección.

Lea también: Estas son las tarifas establecidas para el pago del SOAT 2025 para carros y motos: aquí los detalles

En qué casos aplica la indemnización por incapacidad permanente

Este beneficio aplica exclusivamente cuando la víctima del accidente es diagnosticada con una pérdida de capacidad laboral (PCL) que limita de manera definitiva sus funciones.La junta de calificación de invalidez es la entidad encargada de determinar el porcentaje de afectación; sin ese dictamen, la aseguradora no puede realizar ningún pago.

Distintos comunicados de la Superintendencia Financiera han recalcado que no existe restricción para reclamar esta indemnización siempre que el solicitante aporte la documentación exigida y cumpla los plazos legales.

Le puede interesar: Estos vehículos quedaron exentos de pagar el SOAT tras firma de presidente Gustavo Petro

Cuánto paga el SOAT por incapacidad permanente en 2025

El cálculo se basa en el valor del SMLDV correspondiente al año en curso. Para 2025, este salario diario está estimado en cerca de $47.450, cifra que sirve como referencia para liquidar la compensación.

Con este valor, el monto máximo que puede recibir una persona con la afectación más severa asciende a aproximadamente $8.541.000, cifra que representa el techo indemnizable fijado por la norma. Sin embargo, el pago varía según el porcentaje de PCL determinado por la autoridad médica competente.

Le recomendamos: Comprar SOAT en minutos en Rappi: nueva opción sin intereses, con beneficios y por internet

Paso a paso y requisitos que solicitan para la indemnización del SOAT

Para activar este derecho, es indispensable presentar una serie de documentos que respalden tanto el accidente como el dictamen médico. Según el Decreto 780 de 2016 y decisiones judiciales relacionadas con el trámite, la persona afectada debe aportar:

Historia clínica o epicrisis del evento.

del evento. Dictamen definitivo de pérdida de capacidad laboral , emitido por la junta calificadora competente.

, emitido por la junta calificadora competente. Formulario Único de Reclamación (FURPEN) debidamente diligenciado.

debidamente diligenciado. Presentar la reclamación dentro del plazo legal establecido: el proceso de calificación debe completarse antes de 18 meses contados desde la fecha del accidente, conforme al artículo 2.6.1.4.2.9 del decreto.

En situaciones donde la solicitud involucra la Subcuenta ECAT, pueden exigirse documentos adicionales, como declaraciones que certifiquen que el afectado no recibe pensión de invalidez ni está cubierto por el sistema de riesgos laborales, siguiendo las reglas señaladas en la misma normativa.