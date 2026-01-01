¡OJO! Estos son los cambios que trae el SOAT para el 2026: Precios, multas y dónde pagar

Con el inicio del año nuevo hay varios servicios que suben de precio, bajan o tienen algunos cambios en sus dinámicas, ese es el caso del SOAT y por ese motivo, aquí les contamos todo lo que debe saber.

Lea también: Incremento del SOAT para 2026, así quedó el ajuste para carros y motos

¿Qué es el SOAT?

El SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) es un seguro indispensable en Colombia que cubre los gastos médicos, farmacéuticos, hospitalarios, de incapacidad permanente y funerarios de las personas lesionadas (ocupantes y/o peatones) en un accidente de tránsito, sin importar quién fue el culpable; no cubre daños materiales al vehículo ni a terceros, solo daños corporales a las personas. Es obligatorio para todo tipo de vehículos y sus tarifas son reguladas por la Superintendencia Financiera.

Tarifas del SOAT:

La Superintendencia Financiera de Colombia anunció el ajuste de las tarifas máximas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito que entra en vigencia desde este 2026. La entidad confirmó que las categorías sujetas a tarifas diferenciales tendrán un incremento del 5,17% para 2026.

Los vehículos con tarifa diferencial de acuerdo con el último decreto son:

Ciclomotores

Motos de menos de 100 c.c.

Motos entre 100 y 200 c.c.

Motos de más de 200 c.c.

Motocarros

Tricimotos

Cuadriciclos

Servicio público de pasajeros que tienen riesgo alto por exposición y uso, como:

Microbús urbano

Microbús intermunicipal

Bus urbano

Bus intermunicipal

Otros vehículos clasificados en riesgo diferencial:

Motocarro de carga

Vehículos especiales como ambulancias y transporte escolar

Vehículos de transporte público individual como los taxis

Para las otras categorías, que representan aproximadamente la mitad del parque automotor, el aumento será menor, con un ajuste estimado de 0,38%.

Le puede interesar: ¿Cómo consultar el SOAT por la placa? Así puede ver la vigencia del seguro: este es el paso a paso

¿El SOAT aumenta con el salario mínimo?

A finales del mes de diciembre el presidente Gustavo Petro anunció el incremento del 23,7% del salario mínimo, esto implica el aumento también de otros servicios y pagos.

Entre estos aumentos NO se encuentra contemplado el pago del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito, SOAT

Más información: Estos vehículos quedaron exentos de pagar el SOAT tras firma de presidente Gustavo Petro

¿Qué pasa si no pago el SOAT a tiempo?

Las sanciones por no tener el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente incluyen multas y medidas administrativas severas. La infracción (Codificación D.2) equivale a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Con el ajuste del salario para 2026, el valor estimado de la multa supera el $1.300.000 COP.

También le puede inmovilizar el vehículo si no ha pagado el SOAT, esto implica costos adicionales que el propietario debe asumir como el servicio de grúa y los días de parqueo.

¿Dónde se puede pagar el SOAT?

Este seguro se puede pagar de forma online a través de diferentes aplicaciones y páginas web de aseguradoras como: SURA, AXA Colpatria, Seguros del Estado, etc., billeteras digitales como Nequi, Rappi, bancos como Scotiabank Colpatria, Davivienda, o en puntos físicos de aseguradoras y bancos.