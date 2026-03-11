Claudia López se reunió con Leonardo Huerta para definir quién será su fórmula vicepresidencial

La candidata presidencial Claudia López se reencontró con Leonardo Huerta, con quien se midió en la ‘Consulta de las Soluciones’ del pasado 8 de marzo.

El propósito del encuentro fue evaluar la fórmula vicepresidencial de la ganadora de la consulta, teniendo en cuenta que el plazo de inscripción, ante la Registraduría Nacional, vence el próximo viernes 13 de marzo.

“Aquí comiéndonos un Frisby estamos conversando sobre cómo vamos a continuar, sobre cómo vamos a escoger a nuestra fórmula vicepresidencial esta semana para inscribirnos”, dijo López.

La aspirante a la presidencia de la República contó que de esta misma forma (comiendo pollo) conoció a su compañero de la consulta y agradeció a las personas que los apoyaron su consulta del domingo pasado.

“Nos conocimos comiendo Frisby. Ese día intercambiamos firmas en una charla fraterna y llena de empatía. Hoy volvimos a sentarnos a la mesa para avanzar hacia nuestro siguiente paso: el E-6 del próximo jueves en la Registraduria y la fórmula vicepresidencial”, dijo Huerta.

“Vamos a hacer de Colombia una nueva historia, ¡imparables!“, agregó.

