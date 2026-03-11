Descubren en Pereira casa usada como fábrica clandestina de calzado falsificado

Pereira

Una vivienda que funcionaba como fábrica clandestina de calzado falsificado fue descubierta en Pereira durante un operativo de las autoridades, que también permitió ubicar una bodega donde se almacenaba la mercancía lista para su comercialización.

En el procedimiento se realizaron dos diligencias de registro y allanamiento que permitieron evidenciar que el inmueble había sido acondicionado con maquinaria y materias primas para producir calzado que imitaba marcas reconocidas. Muy cerca del lugar también se encontró una bodega utilizada como centro de acopio.

Durante la intervención fueron incautados 311 pares de zapatos, con un valor comercial cercano a 105 millones de pesos. Según las verificaciones realizadas, los productos no cumplían con las características propias de las marcas originales, como etiquetas, logotipos y otros elementos distintivos.

Frente a este caso se pronunció la Capitán Carmen Dahyana Martínez Arroyave, Jefe de la División Control Operativo Pereira - Policía Fiscal y Aduanera.

“El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, mediante dos diligencias de allanamiento y registro en la ciudad de Pereira, lograron identificar un inmueble tipo vivienda, el cual había sido acondicionado para almacenar maquinaria y materias primas, utilizadas para la fabricación de calzado.”

Las autoridades señalaron que este tipo de actividades ilegales afecta directamente al comercio formal y a la industria del calzado, además de representar pérdidas para la economía por evasión de impuestos.