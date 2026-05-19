Cundinamarca reportó movilización de cerca de 2 millones de vehículos durante el puente festivo. (Foto: Secretaría de Movilidad)

Según la Secretaría de Movilidad cerca de 1.996.903 vehículos se movilizaron por los principales corredores viales de Cundinamarca durante el puente festivo del Día de la Ascensión, en medio de un operativo para garantizar la seguridad vial y facilitar la movilidad en el departamento.

Según un balance entregado por las autoridades, las velocidades promedio registradas fueron de 48,1 km/h en operación éxodo y 48,6 km/h durante el retorno. Asimismo, como parte de las medidas implementadas, se realizaron reversibles y manejos especiales de tráfico en corredores estratégicos como Apulo, Mosquera, La Mesa y Soacha.

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, explicó que en la Autopista Sur se mantuvo acompañamiento permanente debido a la reducción de carriles por las obras de TransMilenio entre Maiporé y 3M, mientras que en la vía hacia La Mesa se desarrollaron controles operativos y regulación vehicular.

Durante el lunes festivo, las autoridades también realizaron monitoreo constante sobre corredores estratégicos como Mondoñedo, donde inicialmente se registró un menor flujo vehicular frente a las proyecciones estimadas, indicando que muchos viajeros optaron por retornar en horas de la tarde y noche.

La operación retorno contó además con monitoreo aéreo mediante drones en sectores como Soacha, la glorieta de Toreros en Mosquera y el corredor Anapoima, La Mesa, La Gran Vía, fortaleciendo la capacidad de respuesta y seguimiento en tiempo real de las condiciones de movilidad.

Asimismo, estuvo habilitado un tablero de velocidades articulado con Waze, herramienta tecnológica que permitió monitorear el comportamiento del tráfico, velocidades promedio y niveles de congestión en tiempo real, facilitando la toma de decisiones operativas durante el puente festivo.

Las autoridades también mantuvieron restricciones para vehículos de carga superiores a 3,4 toneladas en corredores como Chía, Mosquera, La Mesa, Girardot, Alpes, Villeta y Chuguacal, Cambao, de acuerdo con los horarios establecidos para la temporada.

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En materia de control vial, se realizaron operativos en municipios como San Antonio del Tequendama, Sibaté, La Mesa, Tena, Apulo, Ricaurte y Chocontá, dejando un balance de 131 comparendos y 10 inmovilizaciones por incumplimiento de normas de tránsito.

Finalmente, frente a la siniestralidad vial, el reporte señala 24 siniestros viales, con 41 vehículos involucrados, 17 personas lesionadas y seis fallecidos en distintos corredores del departamento.