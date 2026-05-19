Profesor de la Unal fue capturado por proceso de abuso a su expareja y no por otros delitos

Por medio de un comunicado del pasado 05 de mayo de 2026, el Comando de Gaula Militares aclaró la información transmitida por la Décima Tercera Brigada, el pasado 14 de abril del presente año, en la cual se dio a conocer la captura de un profesor universitario en Bogotá y donde se le señalaba de cometer varios delitos.

“Es necesario precisar que la orden de captura proferida para el cumplimiento de una condena de 192 meses de prisión correspondía exclusivamente al delito de acceso carnal violento", aseguraron.

En ese sentido, realizó la correspondiente aclaración frente a lo manifestado en su momento por el comandante del Gaula Militar Cundinamarca, teniendo en cuenta que los hechos inicialmente divulgados no correspondían plenamente a la naturaleza jurídica del proceso adelantado por las autoridades competentes.

“Este comando reitera su compromiso con la transparencia, la veracidad de la información y el respeto por el debido proceso, actuando siempre en el marco de la legalidad, la responsabilidad institucional y la rigurosidad en el manejo de la información pública”, agregaron.

Finalmente, aseguraron que, “la unidad militar continuará fortaleciendo sus mecanismos internos de verificación y validación de la información, con el propósito de garantizar que los datos suministrados a los medios de comunicación y a la ciudadanía sean precisos, oportunos y ajustados a la realidad jurídica de cada procedimiento”.