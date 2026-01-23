Alcaldía de Cartagena entregó nuevo puente peatonal de Villa Gloria, en La Boquilla

La obra beneficia directamente a las comunidades de Marlinda y Villa Gloria, que por décadas enfrentaron problemas de movilidad e incomunicación, cuando la marea sube o las lluvias caen

La Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, continúa saldando deudas históricas con las comunidades. Esta vez, cumplió con una promesa de campaña: la reconstrucción del puente peatonal del sector Villa Gloria, en La Boquilla. La obra ejecutada por la Secretaría de Infraestructura pone fin a décadas de dificultades de movilidad e incomunicación para cientos de familias de las comunidades de Marlinda y Villa Gloria, cuando la marea sube o llega la época de lluvias.

Durante años, el deterioro del antiguo puente artesanal, sumado a las lluvias intensas y a los efectos de la marea alta, convertía este paso en un riesgo permanente, afectando la vida cotidiana de niños, adultos mayores, estudiantes y trabajadores, y dejando prácticamente aislado al sector en los momentos más críticos. Hoy, esa realidad quedó atrás gracias a una intervención pensada desde el territorio y construida escuchando a la gente.

La nueva estructura peatonal, de 60 metros lineales de longitud y dos metros de ancho, permite un tránsito seguro y cómodo para los pobladores. Fue construida con plástico reciclado de alta resistencia, un material ideal para soportar la salinidad y las condiciones propias del entorno, y está apoyada sobre pilotes fundidos en concreto que garantizan estabilidad y durabilidad frente a las corrientes y variaciones del nivel del agua.

“Esta obra es cumplirle a la gente. No es solo un puente; es la tranquilidad de que un niño pueda ir al colegio, que un enfermo pueda acudir sin problemas a una atención médica, que un adulto mayor pueda salir de su casa y que una familia no quede aislada cuando llueve o sube la marea”, expresó el alcalde Dumek Turbay Paz, al destacar el impacto social de esta intervención.

Esta fue una de sus promesas de campaña con los habitantes de la zona, que hoy es un proyecto hecho realidad. “Cuando vinimos en septiembre de 2022, esto era un puente rudimentario y artesanal que era un peligro latente. Hoy demostramos que somos gobernantes que sí cumplimos promesas, transformando realidades en todos los sectores de Cartagena”, expuso Turbay.

Y destacó: “Ahora no solo se conecta la comunidad de digna forma; sino que también se fortalece su oferta comercial, turística y de todos los servicios que pueden ofrecer en el paraíso que viven: lo que mejorará sustancialmente la economía de sus hogares. Eso es obra social, infraestructura de progreso”.

La comunidad recibió la obra con gratitud y emoción. Gloria Sánchez, representante del Consejo Comunitario de Villa Gloria, aseguró que durante años este fue uno de los más grandes anhelos para los vecinos. “Estamos muy felices. El puente está hermoso, lleno de colores y vida, así como nuestra comunidad. En la época de lluvias era muy difícil hacer este cruce y hoy, gracias a esta gestión, tenemos una estructura digna que realmente mejora nuestra calidad de vida. Gracias, señor alcalde Dumek Turbay”, afirmó.

Con la reconstrucción de este puente peatonal, el Distrito, por medio de la Secretaría de Infraestructura, continúa avanzando en el plan de recuperación de la conectividad en los sectores más vulnerables de Cartagena, apostándole a soluciones sostenibles, duraderas y de alto impacto social. Obras como esta demuestran que cuando se gobierna desde los barrios, escuchando a la gente, la ciudad avanza hacia una Cartagena más equitativa y mejor conectada.