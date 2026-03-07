Cartagena de Indias impulsa su turismo y conectividad en ferias de Alemania y Brasil

Con el liderazgo de Corpoturismo, Cartagena realizó una histórica promoción internacional participando de manera simultánea en dos eventos clave de la industria turística y de aviación, con el fin de consolidarse como un destino de talla mundial:

1- Routes Americas (Río de Janeiro, Brasil): en este espacio, cuyo foco está en la conectividad aérea:

* La ciudad centró sus esfuerzos en expandir y fortalecer su red de rutas.

* Se realizaron 16 encuentros comerciales con aerolíneas clave (como Avianca, Delta, American Airlines, Jetsmart, entre otras).

* Los objetivos principales fueron: gestionar nuevas rutas directas, mantener las existentes y evaluar incentivos para las aerolíneas.

2- ITB Berlín 2026 (Alemania): esta feria, una de las más importante del turismo internacional, se direccionó al mercado europeo, especialmente el alemán y suizo, aprovechando el vuelo directo de la aerolínea Edelweiss.

Además, se alcanzaron logros como: la activación de la Marca Ciudad Cartagena desde siempre, se exploraron alianzas con guías y turoperadores europeos (como Petit Futé y Ávoris), y se promocionaron experiencias culturales auténticas (artesanía Zenú y cocina palenquera).

* Además, desde el Turismo de reuniones y negocios, se avanzó en la captación de un evento internacional para más de 300 participantes.

* Corpoturismo fue la única entidad de promoción colombiana en el evento, liderando a una delegación de agencias y hoteles locales.

“Esta doble gestión es un hito en la estrategia de internacionalización de la ciudad. Mientras en Brasil se sentaron las bases para una conectividad aérea más sólida en América, en Berlín se abrieron puertas para consolidar la confianza de los operadores europeos y atraer más turismo internacional de alto nivel, que ven en Cartagena un destino maduro, con oferta diversa y gran seriedad en su apuesta por el turismo”, destacó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.