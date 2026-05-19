Hay 930 nuevas vacantes de empleo en Bogotá hasta el 23 de mayo: Así puede postularse
Los bogotanos interesados pueden postularse en sectores como salud, construcción, logística, comercio y servicios. Conozca las ofertas de empleo y cómo postularse aquí.
La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) han dado a conocer el acceso a 930 vacantes de empleo durante esta mitad de mayo de 2026 para personas con educación básica y media, así como a quienes cuentan con formación técnica, tecnológica y profesional.
Esta oportunidad estará disponible hasta el sábado 23 de mayo de 2026 y los interesados podrán inscribirse de manera virtual a través del Servicio Público de Empleo.
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Cargos y vacantes laborales disponibles hasta el sábado 23 de mayo de 2026
Del total de vacantes, 309 están dirigidas a perfiles universitarios o profesionales, 235 a bachilleres y 214 a técnicos laborales. Esta convocatoria busca personas interesadas en los sectores:
- Salud.
- Construcción.
- Logística.
- Comercio.
- Manufactura.
- Tecnología.
- Servicios.
En el mercado laboral hay una fuerte demanda de perfiles con experiencia básica e intermedia. Actualmente, 355 vacantes requieren seis meses de experiencia y 200 no solicitan experiencia previa, ampliando las oportunidades para personas que buscan ingresar al mercado laboral o acceder a su primer empleo formal.
La convocatoria también mantiene un enfoque diferencial para distintos grupos poblacionales. Del total de vacantes:
- 761 están dirigidas especialmente a jóvenes entre los 18 y 28 años
- 620 priorizan la vinculación de mujeres
- 141 están orientadas a personas mayores de 50 años y oportunidades para población con discapacidad.
Debido a que una misma vacante puede aplicar simultáneamente a varios grupos poblacionales, estas categorías no son excluyentes entre sí.
Esta oferta laboral muestra además que 621 vacantes contemplan ingresos entre uno y dos salarios mínimos mensuales, mientras que 214 oportunidades tienen rangos salariales entre dos y cuatro salarios mínimos.
Asimismo, existen cargos especializados que alcanzan remuneraciones entre cuatro y seis salarios mínimos, especialmente en áreas relacionadas con tecnología, ingeniería, gestión empresarial y salud. La convocatoria incluye oportunidades con salarios que pueden superar los $8,5 millones mensuales en cargos especializados.
¿Cómo postularse a las vacantes de trabajo en Bogotá?
Las postulaciones estarán disponibles de manera virtual en la plataforma del Servicio Público de Empleo, donde podrá inscribir su hoja de vida y buscar las vacantes de su interés. Para acceder a la página haga clic aquí.
Una vez registrado, podrá contar con los filtros según el tipo de puesto al que aspira, según su nivel de estudios, tipo de jornada y los detalles de cada vacante.
Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.
Entre los beneficios, los participantes recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.
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