Hay 930 nuevas vacantes de empleo en Bogotá hasta el 23 de mayo: Así puede postularse

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) han dado a conocer el acceso a 930 vacantes de empleo durante esta mitad de mayo de 2026 para personas con educación básica y media, así como a quienes cuentan con formación técnica, tecnológica y profesional.

Esta oportunidad estará disponible hasta el sábado 23 de mayo de 2026 y los interesados podrán inscribirse de manera virtual a través del Servicio Público de Empleo.

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Cargos y vacantes laborales disponibles hasta el sábado 23 de mayo de 2026

Del total de vacantes, 309 están dirigidas a perfiles universitarios o profesionales, 235 a bachilleres y 214 a técnicos laborales. Esta convocatoria busca personas interesadas en los sectores:

Salud.

Construcción.

Logística.

Comercio.

Manufactura.

Tecnología.

Servicios.

En el mercado laboral hay una fuerte demanda de perfiles con experiencia básica e intermedia. Actualmente, 355 vacantes requieren seis meses de experiencia y 200 no solicitan experiencia previa, ampliando las oportunidades para personas que buscan ingresar al mercado laboral o acceder a su primer empleo formal.

La convocatoria también mantiene un enfoque diferencial para distintos grupos poblacionales. Del total de vacantes:

761 están dirigidas especialmente a jóvenes entre los 18 y 28 años

620 priorizan la vinculación de mujeres

141 están orientadas a personas mayores de 50 años y oportunidades para población con discapacidad.

Debido a que una misma vacante puede aplicar simultáneamente a varios grupos poblacionales, estas categorías no son excluyentes entre sí.

Esta oferta laboral muestra además que 621 vacantes contemplan ingresos entre uno y dos salarios mínimos mensuales, mientras que 214 oportunidades tienen rangos salariales entre dos y cuatro salarios mínimos.

Asimismo, existen cargos especializados que alcanzan remuneraciones entre cuatro y seis salarios mínimos, especialmente en áreas relacionadas con tecnología, ingeniería, gestión empresarial y salud. La convocatoria incluye oportunidades con salarios que pueden superar los $8,5 millones mensuales en cargos especializados.

¿Cómo postularse a las vacantes de trabajo en Bogotá?

Las postulaciones estarán disponibles de manera virtual en la plataforma del Servicio Público de Empleo, donde podrá inscribir su hoja de vida y buscar las vacantes de su interés. Para acceder a la página haga clic aquí.

Una vez registrado, podrá contar con los filtros según el tipo de puesto al que aspira, según su nivel de estudios, tipo de jornada y los detalles de cada vacante.

Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Entre los beneficios, los participantes recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

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