“Lamento el asesinato de Yulixa Toloza, su cuerpo fue encontrado sin vida en Apulo”: alcalde Galán

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre el hallazgo del cuerpo que sería de Yulixa Toloza. La mujer de 52 años llevaba desaparecida casi una semana tras un procedimiento en una clínica estética de garaje al sur de Bogotá, el cual habría salido mal.

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El mandatario comenzó diciendo que lamenta el fallecimiento de la mujer: “Lamento profundamente el asesinato de Yulixa Tolosa, que en el pasado 13 de mayo se había sometido a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal. El cuerpo de Yulixa fue encontrado hoy, sin vida, en el municipio de Apulo, Cundinamarca”.

Galán fue enfático al decir que a Yulixa la “asesinaron” y que no fue una” mala práctica médica”. De igual modo, indicó que al día siguiente de conocer la desaparición de Yulixa, los investigadores obtuvieron información que indicaba que a ella la habrían sacado esa misma noche de Bogotá.

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Además, afirmó que ya se comunicó con la mamá de Yulixa. “Me he comunicado con su madre, Nubia Toloza, le manifesté mi solidaridad y le informé sobre lo que hicimos para encontrar a su hija y lo que estamos haciendo para dar con el paradero de los responsables de su asesinato”, dijo el mandatario.

Finalmente, el alcalde les pido a las autoridades, puntualmente a la Policía y a la Fiscalía que redoblen los esfuerzos para dar con el paradero de los “asesinos de Yulixa”. “Tenemos que asegurarnos de que estos delincuentes, estén donde estén, paguen por lo que le hicieron”, concluyó el mandatario.