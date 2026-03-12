Infraestructura y vías avanzan obras y compromisos en Nueva Florida, María La Baja

La gobernadora encargada de Bolívar, Juliana Solano Char, lideró una jornada de trabajo con líderes y habitantes de la comunidad de Nueva Florida, en el municipio de María La Baja, en la que se avanzó en la definición de compromisos y acciones concretas para atender varias de las necesidades históricas de este sector rural.

El encuentro, realizado por instrucción del gobernador Yamil Arana Padauí, permitió consolidar una hoja de ruta y activar gestiones institucionales en áreas clave como educación, infraestructura comunitaria, agua potable, vías de acceso y atención en salud, a partir del diálogo directo con la comunidad.

Durante la jornada, Solano Char coordinó con su equipo de gobierno el impulso de visitas técnicas, estudios y acciones de intervención que buscan mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Nueva Florida.

En materia educativa, la gobernadora encargada anunció que la Secretaría de Educación de Bolívar realizará una visita técnica a la institución educativa del sector para evaluar el estado de su infraestructura y definir las intervenciones necesarias que permitan mejorar las condiciones de estudio de los niños y jóvenes de la comunidad.

Entre los compromisos que comenzaron a gestionarse se contempla la instalación de un transformador eléctrico, indispensable para el funcionamiento adecuado del plantel educativo, así como la dotación de mobiliario escolar, entre ellos sillas y pupitres. Asimismo, se revisarán posibles apoyos para procesos de formación productiva relacionados con la actividad agrícola que caracteriza a la zona.

En materia de infraestructura comunitaria, Solano Char informó que se acordó avanzar en intervenciones para mejorar el cementerio y la escuelita deportiva, espacios considerados fundamentales para la vida social y comunitaria de los habitantes.

Frente al acceso al agua potable, la mandataria encargada anunció que se realizarán estudios técnicos en articulación con la Alcaldía de María La Baja con el fin de evaluar el sistema existente y definir las acciones necesarias que permitan garantizar un suministro adecuado del servicio para la comunidad.

En cuanto a movilidad y conectividad, señaló que un equipo de ingenieros visitará el sector durante el mes de marzo para evaluar el estado de las dos vías de acceso a Nueva Florida y analizar la continuidad de la construcción de placa huella en los tramos pendientes, una obra que permitirá mejorar la conectividad y facilitar la movilidad de los habitantes.

Asimismo, durante el encuentro se planteó fortalecer la atención en salud mediante los equipos básicos, con el propósito de incrementar la frecuencia de las brigadas médicas que llegan a esta población rural.

Durante la reunión, los líderes comunitarios también expusieron varias de las dificultades que enfrentan actualmente. Entre ellas señalaron que la institución educativa no cuenta con transformador eléctrico, lo que limita su funcionamiento, y que en materia de salud solo hay una enfermera permanente, mientras que el médico visita el sector cada ocho o quince días, situación que complica la atención para cerca de 3.000 habitantes.

Para Óscar Danilo Berrío, líder de esta comunidad, uno de los aspectos destacados del territorio es el trabajo que adelanta un grupo de mujeres emprendedoras dedicadas a la producción de harina de pochocho, una iniciativa productiva que ha venido creciendo en la zona, pero que requiere mejoras en infraestructura y maquinaria para ampliar su capacidad.

Los habitantes también explicaron que ya existe un avance en la instalación de tuberías para el sistema de agua, aunque aún se necesitan estudios técnicos que permitan poner en funcionamiento el servicio de manera eficiente.

En cuanto a las vías, indicaron que uno de los accesos cuenta con aproximadamente 1.200 metros construidos en placa huella, pero aún faltan cerca de 1.700 metros para completar el tramo.

Al finalizar la jornada, los habitantes de Nueva Florida expresaron su satisfacción por la presencia institucional liderada por la gobernadora encargada, resaltando la importancia de haber sido escuchados y confiando en que los compromisos que hoy comienzan a avanzar se traduzcan en soluciones reales para mejorar la calidad de vida de la comunidad.