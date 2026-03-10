Se reactivan obras del museo de Memoria Histórica: “esperamos en un año tener la primera exposición”

Se reanudaron las obras del museo del Centro Nacional de Memoria Histórica después de dos años. Una obra que se había convertido en un elefante blanco y en el que para la Contraloría se habrían perdido 2.000 millones de pesos.

La obra empezó en 2020, la promesa era terminarla en 2022, pero aún no ha concluido. Fue un compromiso incumplido con las víctimas del conflicto.

Al respecto, Nicolás Corso, director de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, afirmó en 6 AM W que ya tienen un contratista para esta fase, el primer sector de exposiciones, que son más o menos 9.000 metros cuadrados que van a intervenir.

Esta primera fase cuesta 26.000 millones de pesos y están incluidos los sótanos, primer y segundo piso; zonas de urbanismo y espacio público

“El museo no ha estado parado. Simplemente que cuando nosotros llegamos desde 2023 nos tocó enderezar todo el contrato que estaba siniestrado. Entonces lo primero que nos tocó hacer fue liquidar el contrato anterior con OHLA, que eso nos tomó aproximadamente un año para poder liberar los recursos, para poder disponer de esos recursos para poder acabar la obra. Eso nos tomó un tiempo y durante ese tiempo para que la obra no se deteriorara hicimos unas intervenciones de primeros auxilios”, aseveró.

Y es que recordemos que la constructora OHLA dejó “botada la obra del museo” y el tema llegó a las entidades judiciales para la devolución del dinero.

En agosto del año pasado adjudicaron esta primera fase de la obra “y la apuesta del Gobierno Nacional es en un año tener la primera exposición de víctimas del conflicto armado”.

Así las cosas, en 2027 se espera ver la exposición. Eso sí, esto no implica que el museo quedará totalmente terminado. Después de ese año esperan terminar las obras pendientes de la edificación y obras de paisajismo interior.

¿Quién está a cargo de las obras?

Corso aseveró que tras una invitación pública que se hizo desde la agencia a mediados del año pasado y que quedó un consorcio que lo están integrando dos constructoras reconocidas, Constructora Ossa López S.A.S., Telval S.A.S.

“Hoy lo que sí nosotros podemos decir es que estructuralmente el museo está bien y eso es lo que nos permite avanzar. Ya hay un equipo, ya hay obreros, esto no es carreta, sino que ya están trabajando dentro del museo”, aseveró el director.

¿Por qué estaban paralizadas las obras?

Resulta que el Gobierno le había adjudicado el contrato a la empresa Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal Colombia (OHLA), con un presupuesto de $64.281 millones de pesos y un plazo de entrega para octubre de 2022 y la empresa incumplió.