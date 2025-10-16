Bogotá construye el 2600 Campus, un nuevo epicentro de ciencia e innovación en Corferias

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá durante la instalación de la Primera Cumbre Bogotá Moderna. | Foto: Caracol Radio

Colombia

En el marco de la primera Cumbre Bogotá Moderna, organizada por Prisa Media, la gerente de proyectos especiales de la Cámara de Comercio de Bogotá, Carolina Álvarez, presentó los avances del 2600 Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación, una obra que se construye en los terrenos de Corferias, sobre la avenida Las Américas.

“Se trata de un proyecto de 45 mil metros cuadrados, 23 pisos y dos sótanos. Vamos a generar una conexión entre el sector público, el sector privado, la academia y la ciudadanía”, explicó Álvarez, quien destacó que el objetivo es consolidar a Bogotá como un hub de ciencia y desarrollo tecnológico para América Latina.

Laboratorios abiertos y espacios de encuentro

El complejo contará con laboratorios de prototipado, inteligencia artificial e internet de las cosas, así como espacios para networking y proyectos colaborativos.

Los primeros cuatro pisos estarán abiertos al público, lo que permitirá que los ciudadanos se acerquen a la ciencia y la innovación.

“Queremos que la gente vea cómo se crean y desarrollan las ideas, que este sea un lugar donde todos puedan aprender y participar”, afirmó la gerente.

Un piloto ya funciona en Corferias

Álvarez también destacó que ya existe un piloto del proyecto en el primer piso del Hotel Hilton de Corferias, con tres laboratorios y un auditorio 360 en movimiento.

“Ahí estamos desarrollando un ecosistema en movimiento donde el sector público, privado, la academia y la ciudadanía convergen y crean juntos”, señaló.

Un proyecto a largo plazo para transformar la ciudad

El 2600 Campus forma parte del plan maestro de desarrollo económico de Bogotá.

La gerente aseguró que el propósito es atraer empresas ancla en ciencia, tecnología e innovación y generar oportunidades para jóvenes y emprendedores.

“Bogotá tiene que ser un verdadero hub de innovación. Nuestros jóvenes son innovadores, lo que les faltaba era el espacio para desarrollar sus ideas, y eso es lo que estamos creando”, agregó.

El proyecto tiene un plazo de 40 meses de ejecución y se espera que esté terminado en diciembre de 2028.