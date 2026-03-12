Cáncer colorrectal: ¿Cuáles son los factores de riesgo y cómo detectarlo a tiempo?

Colombia

El cáncer colorrectal es el tercer tipo de cáncer más mortal en Colombia, pues, cada año, se estiman 14.000 nuevos casos y 4.000 fallecimientos, muchos de estos diagnosticados en etapas avanzadas. Esto ocurre porque algunas personas creen que, si no tienen síntomas, no necesitan hacerse una prueba; sin embargo, este tipo de cáncer puede avanzar en silencio durante años. Por eso, lo más importante no es “esperar señales”, sino realizarse a tiempo un examen de detección: es una medida sencilla, segura y efectiva que puede cambiar el pronóstico.

Este tipo de cáncer no siempre presenta síntomas. Sin embargo, entre los factores de riesgo se encuentran ser mayor de 50 años, tener dietas altas en carnes rojas o procesadas, el sedentarismo, la obesidad, así como el consumo de tabaco y alcohol; no obstante, si tiene más de 45 años y/o antecedentes familiares, es momento de actuar: hable con su médico y programe su prueba de detección, aunque se sienta bien. Además, no es habitual tener síntomas, pero si aparecen señales como sangrado rectal, cambios persistentes en el ritmo intestinal, dolor abdominal sin causa aparente, pérdida de peso inexplicable o fatiga persistente, no lo deje pasar y consulte.

La prueba que ayuda a detectar el cáncer colorrectal a tiempo y salvar vidas

El cáncer colorrectal es uno de los más prevenibles y, sobre todo, uno de los más tratables cuando se detecta temprano: encontrarlo a tiempo puede elevar las tasas de curación por encima del 90%. Por eso, hablar con su médico y hacerse los exámenes adecuados puede marcar la diferencia, incluso antes de que la enfermedad avance.

Para detectar a tiempo y prevenir que el cáncer se desarrolle o progrese, hoy existen procedimientos diagnósticos que son rápidos, seguros y efectivos, así como algunos no son invasivos. Por ese motivo, existen exámenes como la prueba de sangre oculta en heces y la colonoscopia, que son claves para detectarlo. En especial, la colonoscopia se caracteriza por su eficacia, ya que permite identificar lesiones tempranas y pólipos que pueden convertirse en cáncer, así como retirarlos a tiempo.

De esta manera, la detección temprana no depende solo de tecnología avanzada, sino de tomar la decisión de hacerse la prueba indicada según su edad y riesgo, con el acompañamiento médico. El cáncer colorrectal puede ser silencioso, pero detectarlo a tiempo puede salvar vidas: ¡su salud es prioridad!