Cinco alimentos que no debería mezclar con limón: Podrían provocar molestias digestivas, entre otros
Algunas combinaciones con limón pueden resultar tóxicas para su cuerpo. Conozca los beneficios y cosas a evitar aquí.
Una de las frutas más conocidas a nivel mundial por su uso a nivel culinario y sabor característico es el limón.
Esta fruta, al ser ácida, logra de manera rápida y eficiente tanto enriquecer como estabilizar los sabores de ciertas comidas. Añadido a eso, las propiedades que tiene hacen que sea tenida en cuenta por temas de la salud.
Puede consumirse de varias maneras, tanto exprimiendo la fruta como comiéndola directamente, o usando rodajas. Es uno de los principales elementos usados en ensaladas, cocteles, comida de mar o incluso sopas, entre tantos alimentos disponibles.
¿Qué beneficios tiene el limón para la salud?
Según la revista de salud Everyday Health, el limón cuenta con un alto contenido de vitamina C que aumenta la absorción del hierro y a la biosíntesis del colágeno. También permite aumentar las funciones cognitivas del cerebro y el funcionamiento del sistema inmunológico mientras se realizan actividades físicas durante el día.
También puede ayudar a eliminar las piedras en los riñones, según la Escuela de Medicina de Harvard, ya que este compuesto aumenta la concentración de citrato en la orina y se une al exceso de calcio antes de que pueda formarse un depósito sólido (piedra). Además, evita que los diminutos cristales de oxalato cálcico se agrupen y crezcan hasta convertirse en cálculos más grandes y dolorosos.
¿Cuáles son los alimentos que no deberían combinarse con limón?
A pesar de ser un alimento altamente flexible para combinarse con gran cantidad de comidas y compuestos, es importante tener cuidado, ya que algunas combinaciones de esta fruta pueden afectar el sabor de la comida, su sistema digestivo o incluso intoxicarle.
- MEDICAMENTOS: Si le gusta tomar agua mezclada con limón, saborizantes u otros componentes cuando ingiere pastillas, puede estar asumiendo un riesgo enorme, ya que la Clínica Mayo confirma que los químicos que se le agregan al agua pueden neutralizar o potencializar diferentes efectos de su medicina. Es mejor conocer al detalle los efectos secundarios de lo que toma.
- PICANTES: Estos ingredientes, junto al limón, pueden ser una combinación no muy agradable, especialmente para el tipo de población que tiene una lengua susceptible a sabores fuertes. Esto se debe a que el limón aumenta la sensibilidad en la lengua, y en consecuencia el ardor del picante sea aún mayor.
- LECHE: Cuando se combinan estos dos ingredientes lo que suele ocurrir es que la leche se corta y termina causando en la mayoría de los casos un sabor no muy agradable. Añadido a eso, puede provocar acidez estomacal por la presencia del sabor.
- HUEVO: Esta comida suele ser opacada por el limón, dejando poco sabor y una sensación cítrica intensa que puede arruinar el platillo que esté preparando. Las excepciones a esta regla pueden ser si planea hornear un ponqué.
- VINAGRE: Ojo, ambos elementos aportan acidez, así que combinarlos en grandes cantidades puede resultar en un sabor demasiado ácido o agrio. Es mejor usar uno u otro, según la receta.