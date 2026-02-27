Cinco alimentos que no debería mezclar con limón: Podrían provocar molestias digestivas, entre otros

De fondo: Ilustración de rodajas de limón amarillo y verde. En frente de esta imagen, una persona haciendo gesto de disgusto por una comida que le sabe mal (Crédito: Getty Images)

Una de las frutas más conocidas a nivel mundial por su uso a nivel culinario y sabor característico es el limón.

Esta fruta, al ser ácida, logra de manera rápida y eficiente tanto enriquecer como estabilizar los sabores de ciertas comidas. Añadido a eso, las propiedades que tiene hacen que sea tenida en cuenta por temas de la salud.

Puede consumirse de varias maneras, tanto exprimiendo la fruta como comiéndola directamente, o usando rodajas. Es uno de los principales elementos usados en ensaladas, cocteles, comida de mar o incluso sopas, entre tantos alimentos disponibles.

¿Qué beneficios tiene el limón para la salud?

henrique ferrera Ampliar henrique ferrera Cerrar

Según la revista de salud Everyday Health, el limón cuenta con un alto contenido de vitamina C que aumenta la absorción del hierro y a la biosíntesis del colágeno. También permite aumentar las funciones cognitivas del cerebro y el funcionamiento del sistema inmunológico mientras se realizan actividades físicas durante el día.

También puede ayudar a eliminar las piedras en los riñones, según la Escuela de Medicina de Harvard, ya que este compuesto aumenta la concentración de citrato en la orina y se une al exceso de calcio antes de que pueda formarse un depósito sólido (piedra). Además, evita que los diminutos cristales de oxalato cálcico se agrupen y crezcan hasta convertirse en cálculos más grandes y dolorosos.

¿Cuáles son los alimentos que no deberían combinarse con limón?

Imagen de referencia de Getty Images / Xavier Lorenzo Ampliar Imagen de referencia de Getty Images / Xavier Lorenzo Cerrar

A pesar de ser un alimento altamente flexible para combinarse con gran cantidad de comidas y compuestos, es importante tener cuidado, ya que algunas combinaciones de esta fruta pueden afectar el sabor de la comida, su sistema digestivo o incluso intoxicarle.

MEDICAMENTOS: Si le gusta tomar agua mezclada con limón, saborizantes u otros componentes cuando ingiere pastillas, puede estar asumiendo un riesgo enorme, ya que la Clínica Mayo confirma que los químicos que se le agregan al agua pueden neutralizar o potencializar diferentes efectos de su medicina. Es mejor conocer al detalle los efectos secundarios de lo que toma.

