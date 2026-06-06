Historia clínica electrónica en Colombia supera los 7,7 millones de registros compartidos

El Ministerio de Salud emitió un informe en el que afirma que más de 7,7 millones de registros clínicos de cerca de 2,7 millones de historias clínicas de pacientes ya se han compartido entre instituciones de salud del país a través del sistema de Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica (IHCE).

De acuerdo con la entidad, la herramienta busca que hospitales, clínicas y centros médicos puedan consultar información de los pacientes de manera más rápida y segura, sin importar dónde hayan sido atendidos.

¿De qué trata?

El mecanismo nacional de Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica, empezó a operar desde el pasado 15 de abril de 2026, y desde entonces, ya se han intercambiado más de 7,7 millones de registros clínicos, los cuales corresponden a cerca de 2,7 millones de personas atendidas en distintas regiones del país.

Cabe recordar que la interoperabilidad permite que los sistemas informáticos de hospitales, clínicas y centros médicos “hablen entre sí” y compartan información de forma segura.

Esto significa que si una persona fue atendida en una clínica de Bogotá y posteriormente llega a un hospital de otra ciudad, el personal médico podría consultar información relevante de su atención anterior, como diagnósticos, tratamientos o medicamentos formulados, siempre bajo las condiciones de seguridad y protección de datos establecidas por la ley.

Más de 2.400 sedes ya están conectadas

Las cifras dadas por la entidad muestran una rápida expansión del sistema durante sus primeras semanas de funcionamiento.

Actualmente, 744 prestadores de servicios de salud, entre entidades públicas y privadas, ya hacen parte de la red nacional de interoperabilidad. En conjunto, estas instituciones reúnen 2.456 sedes distribuidas en diferentes regiones del país.

A esto se suman otras 1.087 instituciones que adelantan pruebas técnicas para incorporarse al sistema. Las cuales representan 3.606 sedes adicionales que podrían empezar a intercambiar información clínica en los próximos meses.

La información se intercambia mediante los llamados Resúmenes Digitales de Atención, un documento electrónico que reúne datos esenciales de cada consulta médica.

Allí pueden quedar registrados aspectos como el motivo de la atención, los procedimientos realizados, los diagnósticos, las recomendaciones médicas y otros datos relevantes para el seguimiento del paciente.

El objetivo es evitar que la información quede aislada en una sola institución y facilitar que los profesionales de la salud tengan una visión más completa del historial médico de una persona.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, desde abril también se habilitó la posibilidad de incluir la formulación de medicamentos dentro de estos registros digitales en servicios como consulta externa, urgencias y hospitalización.

Capacitación para instituciones y proveedores tecnológicos

La entidad dijo que la implementación del sistema trajo acompañado de desarrollos de software médico para que los hospitales adapten sus plataformas para cumplir con los estándares comunes.

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Por esa razón, desde octubre de 2025 el Ministerio ha realizado procesos de capacitación y acompañamiento técnico dirigidos a diferentes actores del sector.

La entidad reportó más de 26 ciclos de formación virtual con la participación de aproximadamente 28.450 personas, además de más de 150 jornadas presenciales realizadas en todo el país.

Asimismo, más de 120 empresas proveedoras de software de historia clínica electrónica han recibido asistencia especializada para adecuar sus sistemas y garantizar que puedan intercambiar información correctamente.

El sistema ya está presente en zonas urbanas, departamentos fronterizos, territorios amazónicos, la región de la Orinoquía y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.