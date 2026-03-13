Cartagena garantiza condiciones a Junior para jugar Libertadores en el Jaime Morón

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró que la ciudad está dispuesta a recibir al Junior de Barranquilla para disputar partidos de la Copa Libertadores en el estadio Jaime Morón León, en caso de que el club necesite una sede alterna. El pronunciamiento lo hizo durante un recorrido por las instalaciones del escenario deportivo.

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“Nosotros lo que queremos es que la Copa Libertadores se quede aquí, que Junior pueda seguir avanzando porque vamos a ser un gran anfitrión. Yo estoy seguro que la institución como tal se va a sentir muy a gusto en Cartagena”, afirmó el mandatario.

Turbay destacó que la ciudad cuenta con una afición que respaldaría el evento y aseguró que el torneo continental tendría buena acogida en la capital de Bolívar.

“En Cartagena hay hinchas de fútbol y un espectáculo como Copa Libertadores estoy seguro que va a ser respaldado por toda la afición”, expresó.

El alcalde también señaló que el torneo hace parte de las apuestas de la ciudad para recuperar protagonismo a través de grandes eventos. “Hoy estamos recuperando esa conversación con el mundo y el fútbol nos ayuda a que no solamente conversemos con esos equipos que van a venir de Sudamérica sino que podamos mostrarnos a los hinchas de fútbol en el mundo”, manifestó.

En ese sentido, reiteró que desde su administración se brindará respaldo al club barranquillero si llega a utilizar el escenario cartagenero. “Le vamos a dar todo el respaldo al torneo y por ende a Junior para que tenga las garantías necesarias”, sostuvo.

Su relación con Barranquilla

El mandatario también se refirió a la relación con Barranquilla y descartó que exista rivalidad que impida apoyar al equipo. “Somos ciudades hermanas… aquí no hay rivalidad alguna que se pueda imponer”, afirmó.

Finalmente, Turbay aseguró que la ciudad también representa un atractivo para los aficionados que podrían llegar a presenciar los partidos. “A un hincha de Junior como a un hincha del mundo o de un equipo de Suramérica le ofrecemos islas, le ofrecemos una ciudad patrimonial histórica, le ofrecemos una ciudad realmente internacional”.