Jannenson defiende baja asistencia de hinchas de Junior: “Uno no va a un lugar a perder el tiempo”

El mediocampista del Junior de Barranquilla, Jannenson Sarmiento , habló en El VBar de Caracol sobre su presente en el equipo, reconociendo que su inicio en el club ha sido parte de un proceso de adaptación y que continúa trabajando para ganarse un lugar en la titular.

El jugador explicó que su falta de continuidad inicial se debió en gran parte a la inactividad con la que llegó al club.

“Cada paso tiene su proceso de adaptación… cuando inicié titular contra Santa Fe en la Superliga venía de casi tres meses sin jugar ”, aseguró.

Sarmiento recordó que su llegada al equipo fue rápida y que tuvo poco tiempo para ponerse a punto antes de competir. “Yo llegué al Junior y a la semana ya se jugaba ese partido, entonces la dinámica y la intensidad que traía el equipo no era la que yo venía acostumbrado”, afirmó.

A pesar de ello, el mediocampista aseguró que su estado físico ya es óptimo y ahora depende de las decisiones del cuerpo técnico encabezado. “Ya me siento al 100 % y ahora es esperar las decisiones del profe… yo sin embargo estoy trabajando firmemente para poder ganar un lugar”, señaló.

El jugador también habló sobre la dificultad de competir por un puesto en un equipo con una plantilla amplia y de alto nivel.

“Hay jugadores que te compiten más y que están a un alto nivel. Cuando se consolidan es muy complicado sacarles el lugar”.

En cuanto al diálogo con el entrenador, Sarmiento aseguró que ha recibido un mensaje claro de paciencia mientras llegan más oportunidades con el calendario cargado del equipo: “El profe me dice que tenga paciencia, que siga entrenando de la forma que lo vengo haciendo… sabemos que viene Libertadores y Copa, entonces la oportunidad va a estar”.

El barranquillero también se refirió al comportamiento del hincha del Junior, al que describió como apasionado y exigente. “Acá el hincha no tiene punto medio, o estás en lo más alto o estás en lo más bajo”, comentó. “Es lindo sentir esa exigencia porque demanda que tú cuando salgas a hacer tu trabajo lo tengas que hacer de una forma excepcional”.

Sobre la asistencia del público al estadio, el futbolista señaló que el acompañamiento depende en gran parte del rendimiento del equipo.

“Uno no va a un lugar a perder el tiempo cuando no hay un buen espectáculo… ojalá con el pasar de los partidos el hincha vaya creyendo más en el proyecto”.

Finalmente, el jugador aclaró la polémica que surgió con sus representantes tras su salida de Unión Magdalena, asegurando que el tema ya fue solucionado por la vía legal.

“Eso fue algo que se fue creando sin necesidad, pero ya se le dio la solución pertinente”.

Con el calendario cargado y varias competiciones en el horizonte, Sarmiento espera tener más minutos para demostrar el nivel que lo llevó a convertirse en una de las figuras del Unión Magdalena antes de su llegada al Junior.