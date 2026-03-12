Alcalde Dumek Turbay impulsa a Cartagena como epicentro del turismo deportivo por Copa Libertadores

Durante un recorrido por el Estadio Jaime Morón León, el alcalde Dumek Turbay destacó que la ciudad se está preparando para ser una anfitriona a la altura del fútbol continental, no solo en materia de infraestructura deportiva, sino también en promoción turística y oferta de ciudad para visitantes nacionales e internacionales.

“Ser anfitriones nos corresponde tener el estadio al 100%. Hemos hecho cambios importantes para garantizar una experiencia de alto nivel”, señaló el alcalde Turbay.

El alcalde también enfatizó que la llegada de la Libertadores a Cartagena es una oportunidad para fortalecer el turismo deportivo y la economía local, proyectando a la ciudad como un escenario capaz de albergar grandes eventos internacionales.

En los últimos años, Cartagena ha recibido cerca de 12 mil atletas y participantes en eventos deportivos internacionales, provenientes de países como México, Estados Unidos, Chile, Venezuela y Argentina, consolidándose como un destino atractivo para este tipo de competencias.

El Gobierno distrital también prepara planes turísticos especiales para los visitantes, con el objetivo de que quienes lleguen por los partidos no solo asistan al espectáculo deportivo, sino que también disfruten de la oferta que ofrece la ciudad: sus islas, restaurantes, el Centro Histórico, hoteles, paseos turísticos y diferentes eventos culturales.

El ejercicio de proyección económica se basa en experiencias recientes del torneo continental, donde eventos asociados a la Libertadores han generado decenas de miles de visitantes internacionales, estadías promedio de tres noches y un importante impacto económico para las ciudades sede.

“Queremos que el equipo se sienta local en Cartagena, pero también que los hinchas de Junior y los aficionados internacionales vengan a disfrutar de todo lo que ofrece nuestra ciudad”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

El mandatario dejó claro que la decisión de apoyar la localía del equipo barranquillero no responde a rivalidades deportivas, sino a un espíritu de integración regional que fortalezca el fútbol y el turismo en el Caribe colombiano.

El estadio Jaime Morón se moderniza para la Libertadores

Como parte de los preparativos para albergar los partidos del torneo continental, el Distrito adelanta una importante intervención en el estadio Jaime Morón, con mejoras en infraestructura, iluminación y servicios para jugadores y aficionados.

Uno de los avances más importantes es el nuevo sistema de iluminación del estadio, que contará con 100 luminarias avaladas por estándares internacionales y una distribución que permitirá alcanzar cerca de 2.300 puntos de iluminación horizontal y vertical, superando incluso las condiciones lumínicas de varios estadios a nivel mundial.

Adicionalmente, se instalará un nuevo mástil con 40 luminarias detrás de la tribuna oriental, que complementará el sistema existente y garantizará una cobertura precisa de la cancha. Cada luminaria estará dirigida a zonas específicas del estadio para asegurar una iluminación óptima durante las transmisiones y el desarrollo de los partidos.

Se espera que antes de finalizar el mes de marzo la nueva torre esté completamente instalada y las luminarias en funcionamiento.

Inversión y mejoras para una experiencia internacional

Las intervenciones en el escenario deportivo hacen parte de una inversión cercana a 8 mil millones de pesos, destinada a modernizar diferentes espacios del estadio.

Entre las mejoras se destacan:

• Cambio y modernización del sistema de iluminación.

• Renovación de la silletería.

• Adecuación y ampliación de camerinos a nivel internacional.

• Instalación de una nueva pantalla gigante.

• Mejoramiento de baños y zonas de acceso.

• Refuerzo de los sistemas de seguridad.

• Optimización de áreas de parqueadero.

Con estas adecuaciones, el estadio podrá recibir hasta 18 mil espectadores, garantizando condiciones adecuadas para disfrutar al máximo del espectáculo deportivo.

El alcalde reiteró que el objetivo es que tanto los jugadores como los aficionados encuentren en Cartagena un escenario moderno, cómodo y seguro, a la altura de uno de los torneos más importantes del continente.