UBPD recuperó 24 cuerpos de desaparecidos en el conflicto armado en cementerio de Copacabana

Copacabana, Antioquia

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas concluyó la primera fase de intervención forense en el cementerio municipal de Copacabana, en el norte del Valle de Aburrá, logrando localizar 24 cuerpos de personas desaparecidas como víctimas del conflicto armado.

Las labores se extendieron durante tres semanas y hacen parte del Plan Regional de Búsqueda del Área Metropolitana de Medellín. Durante este proceso, el equipo forense de la entidad intervino 30 bóvedas consideradas sitios de interés para la búsqueda.

De los 24 cuerpos recuperados, 19 fueron sometidos a un examen preliminar y se les tomaron muestras óseas y dentales, las cuales fueron enviadas al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para avanzar en los procesos de identificación genética.

En los cinco casos restantes, los cuerpos fueron trasladados al Centro Integral de Abordaje Forense e Identificación de la UBPD, donde se realizará la verificación de identidad mediante el análisis de la información post mortem disponible.

Estas acciones se desarrollan en el marco del plan regional que busca esclarecer el paradero de personas desaparecidas durante el conflicto armado en el Valle de Aburrá y otras zonas de Antioquia.

De manera paralela, la UBPD inició la tercera fase de intervención forense en el cementerio municipal de Caldas, donde serán examinados 20 sitios de interés forense ubicados en el pabellón Getsemaní, etapa que se extenderá hasta el 20 de marzo.

Las dos primeras fases realizadas en este camposanto durante 2025 permitieron intervenir 37 sitios de interés, con la recuperación de 29 cuerpos que también podrían corresponder a personas desaparecidas.

Llamado a las familias buscadoras

La Unidad de Búsqueda reiteró el llamado a las familias que tengan seres queridos desaparecidos y consideren que podrían estar inhumados en cementerios del Valle de Aburrá, para que presenten su solicitud de búsqueda y aporten muestras de ADN que permitan avanzar en los procesos de identificación.

“Actualmente, se cuentan cuatro cementerios intervenidos, Barbosa, Caldas, Copacabana y el Jardín Cementerio Universal. En total, hemos recuperado ochenta cuerpos de personas que fueron desaparecidas de la ciudad de Medellín y otros municipios del departamento. Valga decir que al momento nos encontramos interviniendo el cementerio de Caldas en su tercera fase”, indicó Gloria Araque, coordinadora territorial en Antioquia de la Unidad de Búsqueda.

Según el registro del Plan Regional de Búsqueda del Área Metropolitana de Medellín, 1.107 personas continúan dadas por desaparecidas en esta subregión. En todo Antioquia la cifra asciende a 27.442 casos, mientras que en Colombia se registran 135.396 personas desaparecidas.