Dos caballos usados en coches turísticos de Cartagena fueron adoptados por la UdeA

medellín, Antioquia

Dos equinos que durante años fueron utilizados para movilizar vehículos turísticos de tracción animal en Cartagena de Indias fueron adoptados por la Universidad de Antioquia, donde ahora recibirán atención veterinaria y cuidados permanentes.

Se trata de Aurelio, de cinco años, y Estampa, de nueve, quienes llegaron al Centro de Prácticas y Desarrollo Agrario Vegas de la Clara, ubicado en el municipio de Gómez Plata, en el norte de Antioquia.

La llegada de los caballos a la universidad se produjo luego de que Cartagena prohibiera desde el 29 de diciembre de 2025 el uso de vehículos turísticos de tracción animal en su Centro Histórico, una medida que fue reemplazada por carrozas eléctricas como parte de un proceso de protección y restitución del bienestar animal.

Atención veterinaria y plan de cuidado

Tras su traslado a Antioquia, los equinos fueron atendidos inicialmente por la Unidad Móvil de Asistencia Integral en Salud y Producción para Grandes Animales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia.

Este equipo realiza atención veterinaria especializada en zonas rurales del departamento y fue el encargado de realizar el chequeo médico inicial a los caballos.

Luego de la evaluación, los profesionales diseñaron un plan sanitario, de alimentación y cuidado para garantizar su bienestar y adaptación al nuevo entorno.

Un espacio para la recuperación de equinos

La Universidad de Antioquia explicó que la adopción de Aurelio y Estampa no solo permitirá garantizar su bienestar en el centro de prácticas, sino que también busca consolidar este espacio como un lugar de recuperación y cuidado para caballos que han estado en condiciones similares de trabajo o vulnerabilidad.

En este lugar, además de recibir atención permanente, los equinos formarán parte de los procesos académicos y de formación de los estudiantes de ciencias agrarias, bajo condiciones que priorizan el bienestar animal.