Una imagen en redes permitió hallar a joven LGBTIQ+ desaparecido en Medellín hace 18 años

San Carlos, Antioquia

Durante 18 años, la familia Serna García vivió entre la incertidumbre y la esperanza.

Desde 2007 buscaban a Carlebis Robinson Serna García, un joven de la comunidad LGBTIQ+ que desapareció en Medellín, donde vivía en situación de calle.

“Nosotros lo empezamos a buscar desde el 2007, que fue la última vez que lo vimos, porque él se perdía por temporadas. Pasó 2008, 2009 y no volvimos a saber de él sino hasta el 2010”, relató Johana Serna, su hermana.

Ese año, su madre fue contactada a través de una emisora del municipio para que se presentara y recibiera información.

En la sede de la Fiscalía General de la Nación, en Montería, les mostraron fotografías y les informaron que el joven estaba muerto y que, supuestamente, hacía parte de una organización criminal en Tierralta.

“Eso es falso, porque mi hermano desde la niñez fue habitante de calle en Medellín. Él era drogadicto. Nunca prestó servicio ni estuvo en nada de eso. Nosotros sabíamos cómo era su vida”, afirmó Johana.

Aunque en ese momento les dijeron que el cuerpo estaba en un cementerio y que no podía ser entregado hasta que avanzara la investigación, la familia nunca recibió sus restos ni nueva información oficial.

Búsqueda Inversa y difusión en redes

El caso dio un giro gracias a la estrategia de Búsqueda Inversa, liderada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, en articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

“La estrategia de búsqueda inversa sigue dando sus frutos en Antioquia. Esta estrategia, liderada por la Unidad de Búsqueda, la Jurisdicción Especial para la Paz y Medicina Legal, hizo posible que recientemente entregáramos a sus familiares el cuerpo de Carlebis Robinson, un joven de la comunidad LGBTIQ+ que fue desaparecido cuando se encontraba en situación de calle”, explicó Gloria Araque, coordinadora territorial Antioquia de la Unidad de Búsqueda.

Entrega y coordinación con la familia

Según detalló, la identificación y el contacto con los familiares fueron posibles gracias a la difusión en redes sociales de la información sobre cuerpos que permanecen bajo custodia estatal.

“La familia de Carlebis encontró a su familiar gracias a la difusión que se hizo en redes sociales de que su cuerpo se encontraba en custodia del Estado colombiano”, señaló.

La Unidad de Búsqueda logró comunicarse con sus parientes a través de un número telefónico que había quedado registrado en denuncias previas.

Finalmente, se coordinó la entrega digna en el corregimiento El Jordán, en el municipio de San Carlos, donde la familia pudo despedirse tras 18 años de espera.

Araque hizo un llamado a otras familias que buscan a sus seres queridos.

“Queremos invitar a más familias a unirse a esta estrategia y a través de la Unidad de Búsqueda buscar a sus seres queridos, que hoy pueden encontrarse en custodia del Estado colombiano como cuerpos identificados no reclamados”, afirmó.

El caso de Carlebis no solo representa el cierre de una larga búsqueda, sino que también evidencia la importancia de los mecanismos humanitarios para esclarecer desapariciones y dignificar a las víctimas y sus familias.