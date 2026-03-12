RTVC cuestionó a la MOE-UE tras “jalón de orejas” por favorecer al Pacto Histórico

Caracol Radio conoció que RTVC Sistema de Medios Públicos, la entidad estatal encargada de la gestión de la radio y televisión pública en Colombia, respondió a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) que advirtió desequilibrios en la cobertura mediática de la campaña electoral.

Según la declaración preliminar sobre el proceso de elecciones al Congreso llevado a cabo el pasado 8 de marzo, la MOE-UE indicó que en el monitoreo realizado a radio y televisión públicas evidenció una tendencia que “favoreció al Pacto Histórico y a la Consulta Frente por la Vida” durante el periodo de campaña.

En respuesta, según conoció este medio, RTVC invitó a una experta historiadora que cuestionó el trabajo de dicha Misión, si bien no se consultó a la Unión Europea para contrastar la información.

La experta advirtió que algunos de los delegados de esta Misión de Observación Electoral participan en “estrategias dictatoriales”.

¿Qué dijo la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sobre los medios de comunicación estatales?

De acuerdo con el informe, los medios de comunicación estatales, que “tienen una mayor obligación de neutralidad y equilibrio en su cobertura de la campaña”, concentraron principalmente su atención en las actividades del presidente de la República y de los ministros del Gobierno.

La misión también indicó que en el monitoreo realizado a radio y televisión públicas se evidenció una tendencia que “favoreció al Pacto Histórico y a la Consulta Frente por la Vida”, durante el periodo de campaña.

En contraste, el documento señala que la cobertura otorgada a los partidos de oposición fue “limitada y, a menudo, en tono negativo”, lo que, según los observadores, refleja un desequilibrio en la visibilidad mediática de las diferentes fuerzas políticas.

El informe agrega que, aunque en general se respetaron las libertades de expresión y de prensa durante el proceso electoral, la cobertura mediática nacional se caracterizó por ser pluralista, pero polarizada.

¿Qué dijo la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sobre los medios de comunicación privados?

La misión destacó que en los medios privados el tiempo dedicado al presidente y al Gobierno fue menor que en los estatales y, en muchos casos, con un enfoque más crítico o negativo.

La misión europea reiteró la importancia de garantizar neutralidad e imparcialidad en la cobertura informativa durante los procesos electorales, especialmente en los medios públicos, para asegurar condiciones equitativas entre los distintos actores políticos.

