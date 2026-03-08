MOE alerta que hay 185 municipios de Colombia en riesgo electoral

En el marco de las elecciones de este 8 de marzo, Diego Alejandro Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia -que hace parte de la Misión de Observación Electoral (MOE), aseguró en diálogo con Caracol Radio que se desplegarán más de 3.700 personas observadoras en este proceso electoral.

“Tenemos un mapa de riesgo que actualizamos justamente esta semana de cara al proceso electoral con un total de 185 municipios en riesgo, un poco más de los 170 que reportamos en la publicación original”, afirmó.

También aseguró que, en particular, preocupa lo que ocurre en el norte del Cauca y en la región del norte, nordeste y bajo Cauca antioqueño, “en donde se concentran algunos escenarios de riesgo extremo, particularmente asociados a fenómenos de violencia durante esta campaña electoral”.

“Hoy tendremos pues el despliegue grande en el territorio nacional, cubriendo más de 520 municipios, para un total del 84% del censo electoral cubierto con observación de la Misión de Observación Electoral (MOE) Colombia”, indicó.

Por otro lado, aseguró que, a través de la plataforma www.pilasconelvoto.com, se han registrado alertas sobre 249 reportes “que involucran temas relacionados a la libertad del voto relacionados con constreñimiento al elector, corrupción al sufragante o mal llamada compra de votos en territorios como Bogotá, Tolima, Cundinamarca y Antioquia”.

También aseguró que, en este periodo electoral, se ha alertado sobre seis regiones “donde se concentran elementos de coincidencia de actores armados y afectaciones humanitarias”. Estas zonas son: el departamento de Arauca, en la zona norte; el nordeste y bajo Cauca de Antioquia, extensivo hasta el sur de Bolívar; el norte del departamento del Cauca, donde se concentran confrontaciones.

“Esta semana hemos tenido algunos reportes de estos hechos y de atención en los esquemas de despliegue y militarización que ha hecho la Fuerza Pública. En ese sentido, esperamos que todas estas acciones militares que se han desplegado durante los últimos días no tengan un efecto negativo sobre el proceso electoral y que se garantice la apertura e instalación de los puestos de votación en estas regiones y, obviamente, las garantías de voto libre para la ciudadanía”, concluyó.

