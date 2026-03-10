La MOE da a conocer qué se debe mejorar para las elecciones presidenciales en Norte de Santander

Norte de Santander

Transcurridas las primeras elecciones del año 2026, desde el Misión de Observación Electoral en Norte de Santander da a conocer las falencias que tuvo el departamento y que se deben mejorar para los próximos comisión.

"En términos generales, el debate en Norte de Santander transcurrió en paz, sin incidencias que lamentar en materia de orden público, pese a todo el tema de riesgos y los evidentes temores que teníamos todos los actores vinculados al proceso electoral", dijo Jairo Oviedo, director de la MOE en Norte de Santander.

Agregó que “dada la coyuntura de violencia existente en algunos municipios de nuestro territorio, la jornada pudo llevarse a cabo sin contratiempos y por fortuna la comunidad acudió masivamente a las urnas a votar por sus representantes al Congreso, a la Cámara de Representantes y Senado de la República sin ningún tipo de contratiempo”.

Sin embargo, se presentaron varias denuncias que opacaron el trabajo que previamente habían adelantado las autoridades. Uno de ellos fue el trasteo de votos desde Venezuela a Cúcuta y Puerto Santander, así como la posible compra de votos en Ocaña y en zona de frontera.

Otro de los puntos que llamó la atención de la MOE, fue la falta de organización en varios de los puestos de votación.

“Una inadecuada distribución logística de algunos puestos de votación, mesas que de pronto fueron ubicados en salones de instituciones educativas muy pequeñas, muy reducidas para el funcionamiento normal y para un adecuado ejercicio del voto por parte de las personas. También hubo un poco de inquietud en la comunidad, lo hicieron ver en los puestos de votación cuando la empresa que hacía el tema logístico de la biometría empezó a retirar estos aparatos de biometría desde poco después de las tres de la tarde, sin que aún hubiese terminado la jornada electoral”.

Oviedo pidió que estas falencias sean tenidas en cuenta para las próximas contiendas del mes de mayo, donde los colombianos acudirán a las urnas para elegir a su próximo presidente.