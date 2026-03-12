Roy Barreras hablará con Petro sobre garantías electorales y pide a alcaldes “despertar”

El candidato presidencial Roy Barreras anunció que espera tener un encuentro con el presidente Gustavo Petro durante la tarde de este jueves en la Casa de Nariño.

Le puede interesar: Es oficial: Juan Daniel Oviedo es la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia

Barreras señaló que, si se concreta el saludo o reunión, aprovechará para plantear inquietudes relacionadas con el ambiente democrático de cara a las próximas elecciones.

“Espero poder tener la oportunidad de saludarlo. Yo hablo con él con mucha frecuencia y seguramente, si tal encuentro se da esta tarde, preguntaré por las garantías democráticas que tenemos todos los que, como ciudadanos colombianos, tenemos derecho a ir a las urnas”, afirmó.

El candidato insistió en que el país necesita un clima político que permita la participación electoral sin riesgos de polarización o división.

“Queremos proponerle a Colombia que no se divida, que se una”, agregó.

Durante su intervención también envió un mensaje a los alcaldes del país, a quienes pidió asumir un papel más activo frente a los desafíos institucionales y sociales que enfrenta Colombia.

“Yo creo que los alcaldes no pueden ser actores pasivos frente al riesgo que tiene Colombia de fracturarse, de dividirse entre dos extremos”, señaló.

El candidato explicó que los mandatarios locales deben exigir una agenda conjunta entre la Nación, los gobernadores y los alcaldes que permita fortalecer el desarrollo territorial.

“Lo primero que hay que hacer para unir a Colombia es exigirle a quien pretenda ser presidente —y yo quiero serlo— que se una con los gobernadores y los alcaldes en un único plan de desarrollo”, sostuvo.

Lea más: Roy Barreras confirmó a Martha Lucía Zamora como su fórmula vicepresidencial

Entre las propuestas, mencionó la aprobación de la ley de competencias, la unificación de periodos y el apoyo financiero de la Nación a municipios pequeños.

“Los municipios de categorías 5 y 6 no pueden asumir solos costos como la seguridad social de los concejales o la financiación del catastro multipropósito”, concluyó.

Roy Barreras y Gustavo Petro. Colprensa Ampliar Roy Barreras y Gustavo Petro. Colprensa Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: