Futuro incierto para Duván Zapata: Torino analiza rescindir su contrato

El futuro de Duván Zapata en Torino FC comienza a llenarse de incertidumbre. Desde Italia aseguran que el club estaría evaluando activar una cláusula de rescisión anticipada en el contrato del delantero colombiano, luego de que su rendimiento no haya sido el esperado tras su regreso de una grave lesión.

Todo cambió para el atacante en octubre de 2024, cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior que lo mantuvo alejado de las canchas durante cerca de un año. A pesar de la gravedad de la lesión, el Torino respaldó al jugador durante su recuperación y mantuvo su confianza en el proceso. Esa confianza se reflejó el 18 de abril de 2025, cuando el club decidió renovarle el contrato por una temporada más, extendiendo su vínculo hasta junio de 2027.

Sin embargo, el regreso del colombiano en la actual campaña no ha tenido el impacto esperado. A sus 34 años, el capitán del equipo volvió con la intención de recuperar ritmo y liderazgo ofensivo, pero en los 22 partidos que ha disputado no ha logrado marcar una diferencia clara en el ataque del conjunto italiano.

De acuerdo con informaciones provenientes de Italia, en el momento de la renovación el club incluyó una condición especial en el contrato. Según el portal especializado Tuttomercato, Torino se reservó el derecho de decidir de forma unilateral si rescinde el contrato del delantero un año antes de su finalización.

En caso de tomar esa decisión, el club debería pagarle al jugador una indemnización cercana al millón de euros netos. Aun así, la medida le permitiría a la institución ahorrar alrededor de tres millones de euros en salarios correspondientes a la última temporada del vínculo.

El rendimiento del colombiano ha generado dudas dentro de la directiva. Incluso durante el pasado mercado invernal se llegó a mencionar la posibilidad de una salida, con el Beşiktaş JK como uno de los equipos interesados, aunque finalmente la negociación no se concretó. Actualmente, Zapata tampoco se mantiene como titular indiscutible dentro del equipo.

En Italia señalan que el mes de mayo podría ser clave para definir el futuro del delantero. Mientras Torino busca asegurar su permanencia en la Serie A y evitar el descenso, el colombiano también empezaría a analizar posibles destinos de cara al mercado de verano. Todo indica que las próximas semanas serán determinantes para definir si su etapa en el club llega a su fin.