Harold Tejada logra el podio en la etapa 5 de la París-Niza: así le fue al ciclista colombiano

Destacada participación de Harold Tejada en la quinta etapa de la París-Niza 2026. El pedalista colombiano arribó a meta en la tercera posición, resultado que le permitió acercarse al top-10 de la clasificación general.

Después de la odisea bajo la lluvia del miércoles, que terminó con el abandono del hasta entonces líder, el español Juan Ayuso, y el ascenso de Jonas Vingegaard a la primera posición, al pelotón le esperaba una etapa repleta de trampas, con hasta cinco cotas puntuables, una de ellas de primera categoría.

La jornada más larga de esta edición de la carrera, con 206,3 kilómetros, comenzó con un ritmo endiablado. Después de muchos ataques que no consiguieron consolidar una fuga, la velocidad media de la primera hora de etapa estaba por encima de los 50 kilómetros por hora.

El esfuerzo acumulado, unido a la velocidad de vértigo, se hizo notar muy pronto. Antes de la primera hora de carrera, ya tuvieron que bajarse de la bicicleta Pavel Sivakov (UAE) y Luke Durbridge (Jayco). Poco después también abandonó el francés David Gaudu (Groupama), que marchaba quinto en la general.

El Vingegaard más líder; Tejada y Martínez batallaron

La etapa se empezó a decidir en la subida a la côte de Sécheras, de segunda categoría. La fuga se desmembró, con el ecuatoriano Jefferson Cepeda (Movistar) por delante, coronando en solitario. Solo quedaron Vlasov y Prodhomme como perseguidores, en tierra de nadie entre Cepeda y el pelotón.

En ese pelotón, donde estaba Jonas Vingegaard, quedaban menos de 30 ciclistas. Y todavía quedaban dos subidas. El Visma siguió tirando hasta neutralizar a Cepeda antes de lo más duro del ascenso a Saint-Jean-de-Muzols, de primera categoría. Y ahí empezó el espectáculo del danés. Coronó en solitario y ya nadie pudo seguir su ritmo hasta la llegada en Colombier-le-Vieux.

Por detrás, a dos minutos del líder, un grupo con ciclistas como Kévin Vauquelin (INEOS), Lenny Martinez (Bahrain), Valentin Paret-Peintre (Soudal), Daniel Felipe Martínez (Red Bull) y Harold Tejada (Astana) se disputó el resto de las posiciones del podio. Paret-Peintre, mejor en la bajada, se hizo con el segundo puesto, mientras que el colombiano Tejada fue tercero.

Harold Tejada y su gran ascenso en la clasificación general

La jornada dejó a Harold Tejada como uno de los más beneficiados, teniendo en cuenta que ascendió cinco escalones en la clasificación general y quedó al borde del top-10. Claro está que el título al mejor colombiano de la carrera es para Daniel Felipe Martínez.

