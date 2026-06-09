“Ahora vamos por el tricampeonato”: DT del Junior tras el título frente a Atlético Nacional

Junior de Barranquilla se coronó bicampeón de la Liga Colombiana. El equipo dirigido por Alfredo Arias llegó al partido de vuelta con una ventaja de tres goles y logró mantener la diferencia, coronando su estrella número 12 en campo de Atlético Nacional.

Durante los 90 minutos, Atlético Nacional tuvo múltiples oportunidades de descontar; en el minuto 32 le fue anulado un gol a Andrés Román, quien se encontraba adelantado. En el segundo tiempo, llegó el gol del cuadro ‘verdolaga’ de la mano de Edwin Cardona; el equipo antioqueño tuvo la oportunidad de acortar la diferencia luego de un penal a favor, sin embargo, Morelos no logró anotar el gol.

Luego de conseguir su segundo título consecutivo, el entrenador uruguayo, Alfredo Arias, habló en rueda de prensa sobre lo que fue el camino para llegar al título y lo que significa haber conseguido el bicampeonato, además de aprovechar para felicitar a Atlético Nacional.

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Balance de Alfredo Arias tras el título del Junior.

Durante la rueda de prensa, Arias aseguró que el camino al título no fue sencillo: “no nos sobra nada, lo primero es aclarar que ganamos este partido y este campeonato sin sobrarnos nada, pero con el esfuerzo y el coraje de estos jugadores, la calidad que tienen lo lograron”; por otro lado, se refirió al esfuerzo físico del equipo luego de jugar también Copa Libertadores: “fue un semestre duro, porque viaje, competíamos en otras partes con mucho sacrifico, la norma que este año achicó el plantel y debíamos ir rotando mucho para que los jugadores no se lesionaran.

Igualmente, el entrenador aseguró que el título llega después de haber enfrentado equipos de alta calidad en la última fase del campeonato:

“Cuando entramos a jugar el mata a mata, el equipo se encontró, sabíamos que era ahí que teníamos que apurar y apretar, y el equipo lo hizo. Fuimos contra uno de los rivales más difíciles que nos podía tocar. Yo no quería Once caldas, no quería Santa Fe, y nos tocó los dos, altura, dos equipos difíciles, con muy buenas campañas, y ahora nos toca este partido contra el mejor del año. Creo que eso que estoy diciendo, de la calidad de los rivales que tuvimos que enfrentar y que fuimos venciendo habla de por sí del elogio que yo le hago a mi plantel”.

Por su parte, Brayan Castrillón, jugador del Junior, aseguró que no fue un partido sencillo: “sabíamos que Nacional iba a ir con todo desde el principio, nosotros supimos sufrir, tuvimos varias opciones en contra, lastimosamente no pudimos meterla, gracias a dios pudimos mantener la tranquilidad y con el resultado de Barranquilla fue suficiente”.

Finalemente, Arias dio la clave para conseguir la estrella número 12 del club y el bicampeonato: “Nos superaron y al otro día nos teníamos que levantar. Ahí hubo que hacer el clic, si nos hubiésemos caído no hubiésemos llegado. Siempre estuvimos en la pelea, más allá si teníamos el fútbol ese de errores y aciertos. Con tan poco tiempo de entrenamiento a veces se dificulta. En el fútbol hay que sacarse la camiseta y reconocer ael adversario, como yo estoy reconociendo que hoy ganamos a un gran gran equipo el cual vendió muy cara su derrota”.