Declaración desde Millonarios sobre la renovación de Mackalister Silva

Millonarios ya empieza a proyectar su futuro deportivo y uno de los nombres que aparece como prioridad dentro del club es el de su capitán, Mackalister Silva. El mediocampista, referente del equipo en los últimos años, finaliza contrato a mitad de año, pero desde la dirección deportiva del equipo azul enviaron un mensaje claro sobre su importancia dentro del proyecto.

El director deportivo del club, Ariel Michaloutsos , se refirió al futuro del jugador y dejó ver que la institución lo considera una pieza clave para las próximas temporadas. Durante una entrevista en el Morningol fue consultado directamente sobre si ven a Mackalister como un eje del equipo hacia adelante, teniendo en cuenta que su contrato finaliza en junio.

Le interesa también: Ariel Michaloutsos se refirió a la posibilidad de que Rodrigo Contreras permanezca en Millonarios

La respuesta del dirigente argentino fue contundente y sin rodeos: “Sí, sí, sin duda” , dejando claro que el capitán sigue siendo una figura central dentro del proyecto deportivo del club.

Las palabras de Michaloutsos reflejan el peso que tiene Silva dentro de Millonarios, no solo por su rendimiento futbolístico, sino también por su liderazgo dentro del grupo. El mediocampista se ha convertido en uno de los referentes del vestuario y en una de las caras más representativas del equipo en los últimos años.

Le puede interesar: Video: Lucas González fue agredido por un integrante del cuerpo técnico de O’Higgins

Aunque desde el club todavía no se ha confirmado oficialmente una renovación de contrato, el respaldo del director deportivo deja claro que el capitán sigue siendo parte importante de la planificación deportiva. La institución lo considera un jugador fundamental para el presente y también para el futuro del equipo.