Impuesto predial Bogotá 2026: puntos y bancos autorizados para realizar el pago

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH) ha publicado un listado de las entidades bancarias y financieras autorizadas para que los ciudadanos realicen el pago del impuesto predial 2026, a su vez de 3 mecanismos diferentes para realizar este trámite.

Por lo anterior el distrito ha puesto a disposición una serie de canales y puntos para llevar a cabo el pago de este tributo, con el fin de facilitarles el cumplimiento de esta obligación tributaria y el acceso a los descuentos vigentes.

Una de las novedades para dinamizar el recaudo del Impuesto Predial es a través de la ‘Oficina Virtual’, donde diferentes entidades bancarias van a estar disposición de las personas para realizar este proceso, sea de manera presencial o usando medios digitales, como portales bancarios, cajeros electrónicos y corresponsales financieros.

La entidad recalca que hasta el próximo viernes 17 de abril de 2026, se vence el plazo para pagar el impuesto predial con un 10% de descuento.

¿Cuáles son los bancos, puntos y corresponsales bancarios autorizados para el pago del impuesto predial en Bogotá 2026?

Le contamos cuáles son los 3 mecanismos y entidades autorizadas para efectuar el pago de este tributo en Bogotá, según la Secretaria Distrital de Hacienda.

1. Portal web

Ingrese al portal web oficial de la Secretaría Distrital de hacienda https://www.haciendabogota.gov.co

de la Secretaría Distrital de hacienda https://www.haciendabogota.gov.co Busque el apartado de ‘ Consulta nuestros trámites y servicios más buscados ’

’ Ingrese a ‘Paga tu impuesto predial y vehículos 2026’

Diligencie los datos requeridos para seguir con el trámite.

La plataforma le permitirá realizar el pago en línea a través de PSE (Pagos Seguros en Línea) con débito y su cuenta de ahorros y/o corriente. Estas son las entidades bancarias y financieras habilitadas para el pago virtual:

Bancolombia.

Davivienda.

BBVA.

Banco de Bogotá.

AV Villas.

Banco de Occidente.

Banco Cooperativo Coopcentral.

Itaú.

Banco Caja Social.

Scotiabank Colpatria.

Bancoomeva.

Bancamía.

Banco Pichincha.

Ban100.

GNB Sudameris.

Banco Popular.

Banco Santander de Negocios Colombia.

Banco Serfinanza.

Citibank (clientes corporativos).

Banco Agrario de Colombia.

Banco Falabella.

Banco Mujer.

Nu Colombia.

Coltefinanciera.

Finandina.

Dale!.

Confiar Cooperativa Financiera.

Daviplata.

JP Morgan (banca corporativa).

Alianza Fiduciaria.

RappiPay.

Banco Unión / Giros y Finanzas.

Bold.

Movii.

Nequi.

Iris.

JFK Cooperativa Financiera.

Si hace la selección de la opción de ‘otros medios de pago - crédito’, estarán habilitadas únicamente las siguientes entidades bancarias:

Bancolombia.

Davivienda.

BBVA.

Banco de Bogotá.

Banco AV Villas.

Banco de Occidente.

2. Medios electrónicos bancarios

Estas son las entidades autorizadas para recibir el pago del impuesto predial, incluyendo cajeros electrónicos, canales telefónicos y portales web:

Banco de Occidente - Cajeros Grupo Aval - Canal telefónico: 601 390 2058 - Sitio web: www.bancodeoccidente.com.co

Cajeros Grupo Aval - Canal telefónico: 601 390 2058 - Sitio web: www.bancodeoccidente.com.co Banco AV Villas - Cajeros Grupo Aval - Canal telefónico: 601 444 1777 - Sitio web: www.avvillas.com.co

- Cajeros Grupo Aval - Canal telefónico: 601 444 1777 - Sitio web: www.avvillas.com.co Banco BBVA - Sitio web: www.bbva.com.co - APP BBVA

Sitio web: www.bbva.com.co - APP BBVA Banco Davivienda - Sitio web: www.davivienda.com

3. Pago presencial

Para ejecutar el pago presencial, debe llevar su factura de impuesto impresa en láser, esto para mejorar la lectura de código de barras. La entidad menciona que el cobro se verá reflejado en los siguientes dos días hábiles. Por medio de estas entidades bancarias:

Bancolombia.

Davivienda.

BBVA.

Banco de Bogotá.

Banco AV Villas.

Banco de Occidente.

