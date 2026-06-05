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¿Pueden o no los candidatos presidenciales usar la camiseta de Colombia en campaña? Expertos debaten

Tras una tutela que interpuso Willman Ramiro Bocanegra Calderón, contra el Abelardo de la Espriella, un juez le prohibió al candidato presidencial y a su partido político Defensores de la Patria, abstenerse de utilizar la camiseta oficial de la Selección Colombiana de Fútbol en campaña.

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Por este motivo, este viernes, 5 de junio, hablaron en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, el mismo Willman Ramiro Bocanegra Calderón, abogado, y Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio, quien se refirieron a la coyuntura.

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Escuche la entrevista completa a continuación:

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