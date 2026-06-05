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05 jun 2026 Actualizado 12:57

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¿Pueden o no los candidatos presidenciales usar la camiseta de Colombia en campaña? Expertos debaten

En 6AM W debatieron Wilman Ramiro Bocanegra, abogado, y Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio.

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Tras una tutela que interpuso Willman Ramiro Bocanegra Calderón, contra el Abelardo de la Espriella, un juez le prohibió al candidato presidencial y a su partido político Defensores de la Patria, abstenerse de utilizar la camiseta oficial de la Selección Colombiana de Fútbol en campaña.

Lea más: Juez ordenó a Abelardo de la Espriella abstenerse de usar la camiseta de la Selección Colombia

Por este motivo, este viernes, 5 de junio, hablaron en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, el mismo Willman Ramiro Bocanegra Calderón, abogado, y Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio, quien se refirieron a la coyuntura.

Noticia en desarrollo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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Omar Pérez

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Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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