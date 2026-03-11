Nuevas alertas del IDEAM en Colombia: se pronostican intensas lluvias en Bogotá y en estas regiones

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió este miércoles 11 de marzo un comunicado especial informando sobre las intensas lluvias registradas en las últimas horas en diversas regiones del país. Estas precipitaciones han provocado alertas hidrológicas y condiciones de riesgo, especialmente por la probabilidad de crecientes súbitas en ríos de Santander y Cauca, así como lluvias persistentes en la región Andina, incluyendo Bogotá.

Según el monitoreo del IDEAM, las lluvias han sido de moderadas a fuertes, algunas acompañadas de tormentas eléctricas. Las zonas más afectadas por la intensidad de las precipitaciones se localizan en sectores de la región Andina y Pacífica. Departamentos como Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Vichada y Guainía han experimentado estas condiciones climáticas adversas.

Alerta roja en Santander

En el departamento de Santander se mantiene una alerta roja en la subzona del río Sogamoso. Esta alerta se debe a la alta probabilidad de crecientes súbitas en el río como en sus afluentes, a raíz de las lluvias recientes. El IDEAM señaló a los siguientes municipios como aquellos que deben tener especial vigilancia:

Piedecuesta

Los Santos

Zapatoca

Barrancabermeja

Sabana de Torres

San Vicente de Chucurí

Betulia

Girón

El IDEAM ha instado a las autoridades locales y a las comunidades ribereñas a permanecer alertas a cualquier cambio en los niveles del río.

Creciente súbita en el Cauca

El departamento del Cauca también ha sido escenario de crecientes súbitas. Durante la noche del 10 de marzo la madrugada del 11 de marzo, se reportaron crecientes en varios ríos asociados a las intensas lluvias. Entre los eventos destacados se encuentra la creciente súbita del río Amazonas, afectando a los municipios de Sucre y Bolívar, la creciente súbita en el río Quinchayá, en el municipio de Caldono; y la creciente súbita en el río Palo, en Santander de Quilichao.

Actualmente, se mantienen las alertas rojas en las subzonas que aportan al río Cauca en su parte alta, así como en las cuencas altas del río Patía.

Bogotá registra lluvias intensas y prevé nuevas precipitaciones

Bogotá no ha sido ajena a este panorama. Durante la noche y la madrugada del 11 de marzo se registraron precipitaciones ligeras y moderadas en diferentes sectores de la capital.

Para las próximas horas, el IDEAM pronosticó un cielo nublado con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas, particularmente en sectores del sur de la ciudad. Ante esta previsión, el Instituto ha hecho un llamado a la ciudadanía para que se mantenga informada a través de los canales oficiales y tome precauciones durante los desplazamientos bajo la lluvia.

En horas de la tarde se esperan lluvias de variada intensidad en amplios sectores de Bogotá, siendo más fuertes hacia el norte y centro de la ciudad, especialmente en las localidades de Usaquén, Suba, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo. La temperatura máxima estimada es de 20 °C.

Durante la noche son previstas lloviznas y lluvias ligeras en amplios sectores de la ciudad, especialmente hacia el sur y oriente, en localidades como Ciudad Bolívar, Usme, Chapinero, Santa Fe y San Cristóbal.

Clima en ciudades principales