Los Oscar reforzarán su seguridad ante la alerta del FBI sobre plan de un “ataque sorpresa” de Irán

Los Oscar han anunciado que reforzarán su seguridad ante la alerta del FBI sobre el plan de Irán de atacar a California con drones.

Durante una conferencia de prensa el miércoles, los productores ejecutivos de la transmisión de los premios anunciaron que la ceremonia contará con mayor seguridad.

“Contamos con el apoyo del FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles, y es una estrecha colaboración. Este espectáculo tiene que funcionar como un reloj. Pero queremos que todos los que vengan a este evento, los que lo presencien, incluso los que sean fanáticos del espectáculo cuando estén fuera de las barreras, se sientan seguros, protegidos y bienvenidos, así que es nuestro trabajo como equipo de producción asegurarnos de que eso se refleje”, declaró uno de los productores ejecutivos de la gala, Raj Kapoor.

La alerta del FBI dice que “recientemente obtuvimos información de que, a principios de febrero de 2026, Irán supuestamente pretendía llevar a cabo un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a las costas de Estados Unidos, específicamente contra objetivos no especificados en California, en caso de que Estados Unidos llevara a cabo ataques contra Irán”.

“No tenemos información adicional sobre el momento, el método, el objetivo o los autores de este presunto ataque”, agregó.

Desde el comienzo del conflicto a finales de febrero, hay preocupaciones constantes de que Irán pueda intentar tomar represalias en suelo estadounidense.