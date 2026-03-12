Buen Comienzo abre sede en estación El Bosque, en el norte de Medellín

Medellín, Antioquia

La antigua estación del ferrocarril El Bosque, ubicada en la comuna 4 – Aranjuez de Medellín, comenzará a funcionar desde este 12 de marzo como nuevo punto de atención del programa Buen Comienzo, enfocado en acompañar a mujeres gestantes, lactantes y niños hasta los 36 meses de edad.

En el lugar operará la modalidad familiar del programa, con la que inicialmente se atenderán alrededor de 150 familias, quienes recibirán acompañamiento para promover el desarrollo integral de la primera infancia.

El servicio estará a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por agente educativa, docente, gestor familiar, nutricionista, profesional psicosocial, educador físico, doula, artista y personal de enfermería, que acompañarán a los hogares en dimensiones pedagógicas, nutricionales, de salud y desarrollo emocional.

“La estación El Bosque está dispuesta para atender a las familias desde la gestación, así como niñas y niños hasta los tres años. Esta ubicación estratégica permite brindar una atención cercana, pertinente y oportuna, orientada al desarrollo integral infantil”, señaló la directora de Buen Comienzo, Diana Carmona.

Según la administración distrital, la apertura responde al aumento de población de primera infancia en ese sector durante los últimos dos años, lo que hace necesario ampliar la cobertura del programa en el nororiente de la ciudad.

El contexto: la polémica por la Biblioteca Popular Betsabé Espinal

La habilitación de este espacio ocurre en un lugar que ha sido objeto de debate público en Medellín durante los últimos años: la antigua estación El Bosque, donde colectivos juveniles instalaron la Biblioteca Popular Betsabé Espinal tras las protestas del paro nacional de 2021.

Ese espacio surgió como una iniciativa cultural impulsada por jóvenes vinculados a las movilizaciones sociales, que buscaban convertir el lugar —escenario de confrontaciones durante el estallido social— en un punto de lectura, educación y memoria para la comunidad.

La biblioteca funcionó durante varios meses como un proyecto comunitario y fue presentada por sus promotores como parte de los compromisos sociales surgidos tras las movilizaciones de 2021, que buscaban fortalecer espacios culturales en los territorios.

Sin embargo, el futuro del predio se convirtió en motivo de controversia cuando la Alcaldía de Medellín anunció que en ese lugar no se construiría una biblioteca popular sino un jardín infantil de Buen Comienzo, con el argumento de priorizar la atención de la primera infancia en la comuna.

La decisión generó debate entre sectores comunitarios, colectivos culturales y la administración distrital sobre el uso del espacio y la naturaleza del proyecto, especialmente por el valor simbólico que había adquirido el lugar dentro de las dinámicas sociales posteriores al paro nacional.

Un nuevo uso del espacio

La nueva sede permitirá fortalecer la presencia territorial del programa en Aranjuez y ofrecer acompañamiento integral a las familias desde la gestación y los primeros años de vida, etapa considerada clave para el desarrollo infantil.

“La modalidad familiar fortalece su presencia territorial para garantizar condiciones que favorezcan un buen nacer, un desarrollo infantil integral y la consolidación de familias afectivas, respetuosas y comprometidas con la crianza consciente”, agregó la directora Diana Carmona.