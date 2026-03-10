VIDEO | Denuncian ataque contra la casa de campaña de Abelardo de la Espriella en Bucaramanga

Bucaramanga

El gerente regional de campaña de Abelardo de la Espriella, Jaime Andrés Beltrán, denunció un presunto atentado en las últimas horas contra la casa de campaña del dirigente político en Bucaramanga.

De acuerdo con Beltrán, las imágenes difundidas corresponderían a hechos registrados del lunes 9 de marzo, en la sede política del precandidato. El dirigente afirmó que lo ocurrido no puede ser considerado un simple acto de vandalismo, sino un ataque contra la democracia y contra quienes participan en el debate político desde distintas posiciones ideológicas.

“Somos respetuosos de las diferencias ideológicas, políticas y de los distintos pensamientos frente a la vida. Pero eso no es excusa para atentar contra quienes piensan distinto”, manifestó.

En su declaración, Beltrán cuestionó a los sectores que, según él, promueven banderas de libertad y respeto y terminan incurriendo en acciones violentas contra quienes tienen posturas diferentes en el escenario político.

Finalizó con un llamado a los colombianos a unirse en torno a la defensa de la democracia, la libertad y el desarrollo del país, e insistió en que el debate político debe darse a través de argumentos y propuestas, no mediante actos vandálicos.

“Si queremos realmente un debate sobre hacia dónde va el país, debe ser con hechos y propuestas, no con violencia”, señaló.

Observe aquí el video de la denuncia: