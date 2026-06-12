Caen tres presuntos ladrones tras robo en restaurante de Cali

Cali

Luego de que una cámara de seguridad registrara el momento en que varios delincuentes cometían un robo en un restaurante ubicado en el barrio El Templete en Cali, la Policía logró capturar a los presuntos responsables.

Las autoridades informaron que se trata de tres jóvenes de 19 años que habrían llegado al lugar y con armas de fuego, intimidaron a las víctimas para hurtarles sus pertenencias, entre ellas una cadena de oro y un teléfono celular.

“Al activar el plan candado y realizar el seguimiento con las cámaras detectamos el momento exacto que uno de estos delincuentes abandonaba la motocicleta en la que se movilizaba y emprendía la huida para abordar un vehículo particular gris, donde los esperaban sus cómplices. Nuestras patrullas interceptaron este automóvil en la calle 9 con 44, durante este procedimiento se acercó una ciudadana manifestando que estos mismos sujetos, minutos antes le habían hurtado su motocicleta. Los tres capturados fueron reconocidos plenamente por la víctima y junto al vehículo inmovilizado ya se encuentran a disposición de la fiscalía general de la Nación”, detalló el teniente coronel Wilmer Sandoval, comandante de la Estación de Policía Lido.

Mientras avanzan las investigaciones para establecer si los capturados están relacionados con otros hechos delictivos en Cali, ciudadanos y comerciantes reiteran el llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en restaurantes y establecimientos comerciales, ante la preocupación que generan este tipo de hechos en la ciudad.