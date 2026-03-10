El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Me duele ver el país cayendo en un abismo”, José M. Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella

La definición de fórmulas vicepresidenciales se ha convertido en el nuevo episodio de la contienda electoral para la Presidencia de Colombia en 2026.

Le podría interesar: ¿Quién es José Manuel Restrepo, fórmula de De la Espriella? Hoja de vida: Rector, exministro y más

Así las cosas, los candidatos con mayor favorabilidad en las encuestas han comenzado a develar sus apuestas de cara a las votaciones de mayo. Iván Cepeda designó a la senadora indígena Aida Quilcué, mientras Paloma Valencia negocia con Juan Daniel Oviedo.

Abelardo de la Espriella optó por el exministro José Manuel Restrepo, en una decisión que, aunque el candidato califica como carente de cálculos políticos, manda un mensaje de tranquilidad para los gremios económicos.

José Manuel Restrepo estuvo en el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio explicando su decisión de sumarse a la campaña de De la Espriella.

¿Qué rol desempeñará como vicepresidente para Abelardo de la Espriella?

Abelardo de la Espriella aseguró en Caracol Radio que busca que José Manuel Restrepo sea lo que Marco Rubio a Donald Trump en una eventual presidencia.

El candidato busca que Restrepo asuma una posición de enlace entre el país y los mercados internacionales, que, en sus palabras, se pueda “sentar con Wall Street” y así lo asume el exministro.

“El papel que voy a jugar es un papel como de ligazón entre la agenda internacional y la agenda local. Vale decir, es un puente entre los organismos internacionales y las necesidades de Colombia”, explicó José Manuel Restrepo.

¿Por qué se decidió a ser fórmula de De la Espriella?

“Me duele el país, creo que en este momento está a puertas de caer en un abismo de destrucción incluso de su democracia y de sus instituciones”, señaló.

Lea también: Fórmulas vicepresidenciales que ya se definieron: ¿quiénes son? Listado para elecciones 2026

Al mismo tiempo, Restrepo asegura que su experiencia para encontrar consensos va a ser fundamental para fomentar la unidad entre las diferentes fuerzas: “la centro-derecha, el centro, incluso los votantes del presidente Petro que están insatisfechos”.

¿Le costó mucho trabajo tomar la decisión?

“Sí, porque estás sacrificando tu tranquilidad económica, estás sacrificando la vinculación con una institución, estás sacrificando las juntas directivas, en fin”, destacó Restrepo.

El exministro asegura que no recibirá ingresos durante la campaña; además, se vio obligado a renunciar a la rectoría de la Universidad EIA.

¿Qué responde a las críticas por haber sido ministro de Iván Duque?

José Manuel Restrepo defendió la gestión que llevó a cabo al frente del Ministerio de Hacienda en el gobierno de Iván Duque.

“Logramos un consenso de casi el 90% para la reforma tributaria, incluida la oposición, justo porque tengo la habilidad para construir con los distintos. Es, o fue, la reforma tributaria más rápidamente aprobada en el país, y nos permitió durante dos años seguidos crecer con la tasa más alta de crecimiento de los países de la OCDE”, aseguró.

Escuche la entrevista COMPLETA:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 07:48 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: