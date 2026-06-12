Directivas de Univalle pide a estudiantes regresar a clases tras semanas de cese de actividades

Tras varias semanas de cese indefinido de actividades académicas decretado por la asamblea estudiantil de la Universidad del Valle, el Consejo Académico hizo un nuevo llamado a los estudiantes de la sede Meléndez, en Cali, para que regresen a clases y permitan culminar el semestre.

La decisión fue adoptada luego de que el organismo evaluara el estado del calendario académico y concluyera que el semestre presenta un avance promedio del 65 % en las distintas facultades. Según la institución, de retomarse la normalidad académica, el periodo podría concluir durante la segunda semana de julio.

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El Consejo Académico también destacó que cerca de 20.000 estudiantes de las sedes regionales y de los programas de posgrado, donde las actividades académicas se han desarrollado con normalidad, culminarán su semestre la próxima semana. Asimismo, señaló que los procesos administrativos, de investigación, extensión y proyección social continúan operando sin afectaciones.

Además, aclaró que los docentes hora cátedra conservarán las condiciones de contratación inicialmente pactadas y mantendrán su vinculación durante las cinco semanas adicionales contempladas en la extensión del calendario académico, que se extenderá hasta el 17 de julio.

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La asamblea estudiantil anunció que el paro se mantendrá hasta el próximo 23 de junio, después de la segunda vuelta presidencial. Durante las jornadas de protesta se han realizado asambleas permanentes y se han registrado bloqueos intermitentes en vías aledañas al campus de Meléndez.