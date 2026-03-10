¿Quién es José Manuel Restrepo, fórmula de De la Espriella? Hoja de vida: Rector, exministro y más

Abelardo de la Espriella reveló que José Manuel Restrepo será su fórmula vicepresidencial para las elecciones presidenciales de 2026.

¿Quién es José Manuel Restrepo?

José Manuel Restrepo, nacido el 31 de agosto de 1970, en Bogotá, es economista de la Universidad del Rosario, tiene una maestría en Economía de la London School of Economics y un doctorado en Dirección de Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Bath en el Reino Unido.

Se ha desempañado como rector del CES y, durante ocho años, ha liderado la Universidad del Rosario. Actualmente es rector de la Universidad EIA.

Asimismo, es reconocido por su participación en el gobierno del presidente Iván Duque Márquez. Fue ministro de Comercio, Industria y Turismo (2018–2021); y ministro de Hacienda y Crédito Público (2021–2022).

Es de destacar que fue nombrado ministro de Hacienda y Crédito Público durante las protestas sociales de 2021, tras la renuncia de Alberto Carrasquilla.

Además, ha sido parte de múltiples juntas directivas de compañías como: Celsia, Hospital Mederi, RTVC, ANDI-Bogotá, YPO, Colsubsidio, Foro de presidentes, Bogotá CONNECT, AMV, FOGAFIN, Banco República, ICETEX, CAF, BID, FLAR, y más.

¿Qué dijo Restrepo sobre la vicepresidencia?

Restrepo afirmó que “asume este reto con la convicción de que Colombia necesita reencontrarse como nación y avanzar sobre la base del diálogo democrático”.

“Llego a este proyecto con la convicción de que Colombia necesita recuperar la esperanza, construir consensos con quienes piensan distinto e inyectar experiencia y serenidad a esta apuesta por el futuro del país”, indicó.

Según el equipo de De La Espriella, el exministro “buscará convocar a amplios sectores de la sociedad alrededor de un proyecto político orientado a tender puentes entre diferentes, fortalecer la democracia, defender la institucionalidad y recuperar la esperanza de los colombianos”.