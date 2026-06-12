Valle del Cauca tendrá representación en la Copa Nacional de BMX Freestyle en Armenia

El BMX Freestyle vallecaucano volverá a escena este fin de semana con la participación de una destacada delegación en la segunda Válida de la Copa Nacional de BMX Freestyle, que se disputará del 12 al 14 de junio en la pista Deportiva Ancízar López López en Armenia, Quindío.

La delegación del departamento contará con figuras reconocidas de esta disciplina como las hermanas Liz y Saray Villegas, además del palmirano Sebastián Cuéllar, quienes buscarán sumar experiencia y resultados en una competencia clave dentro del calendario nacional.

El certamen reunirá a más de 80 riders de diferentes regiones del país, entre ellas Valle del Cauca, Antioquia, Risaralda, Tolima y Cundinamarca, en la pista de BMX de la Villa Deportiva Ancízar López López. Durante tres días se desarrollarán entrenamientos, rondas clasificatorias y finales con entrada gratuita para el público.

La válida tendrá un valor especial para los participantes, ya que será el primer evento puntuable en el camino hacia los Juegos Nacionales de 2027, convirtiéndose en una referencia importante para medir el nivel competitivo de los mejores exponentes del BMX Freestyle colombiano.

Además de los objetivos nacionales, la competencia servirá como preparación para los compromisos internacionales que afrontarán varios de los deportistas vallecaucanos durante el segundo semestre del año. Entre ellos aparecen la Copa Mundo de Alabama, el Campeonato Continental de Costa Rica y el Campeonato Mundial de Arabia Saudita, donde comenzará la disputa de los primeros cupos rumbo a los Juegos Olímpicos.

El entrenador Alejandro Caro destacó que los resultados obtenidos por el BMX Freestyle del Valle cobran aún más valor por las dificultades de infraestructura que históricamente ha enfrentado la disciplina.

“Hemos tenido resultados olímpicos y estuvimos entre los mejores del ranking mundial sin contar con un escenario adecuado para entrenar. Eso demuestra el potencial que tiene el BMX Freestyle vallecaucano”, señaló Caro.

La participación en Armenia será una nueva oportunidad para que los riders del departamento continúen consolidando al Valle del Cauca como una de las regiones más fuertes del BMX Freestyle en Colombia y proyecten su preparación hacia los grandes retos internacionales de la temporada.