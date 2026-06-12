Media Maratón de Cali correrá por la conservación de las ballenas jorobadas

La New Balance Media Maratón de Cali 2026 sumará este año un componente ambiental a su tradicional fiesta deportiva. A través de una alianza con WWF Colombia, la organización del evento presentó la iniciativa Corredores Azules, una campaña que busca vincular a los corredores con la protección de las ballenas jorobadas y los océanos.

La carrera, que se disputará el próximo 28 de junio en la capital vallecaucana, espera reunir a más de 20.000 participantes, quienes podrán sumarse a acciones de conservación mediante la adopción de prácticas deportivas sostenibles y la realización de donaciones destinadas a proteger las rutas migratorias de las ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano.

La iniciativa surge en un momento especial del año, en el que coinciden la conmemoración del Día Mundial de los Océanos, la llegada de las ballenas jorobadas al Pacífico colombiano y la realización de la Media Maratón de Cali. Bajo el concepto de Corredores Azules, los organizadores buscan conectar el deporte con la conservación ambiental.

Según WWF Colombia, las ballenas desempeñan un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas marinos y en la producción de oxígeno a través del fitoplancton, razón por la cual su protección se ha convertido en una prioridad global.

“Estos eventos deportivos son una gran oportunidad para conectar a las personas amantes del deporte con el mensaje de la importancia que tiene la naturaleza para el bienestar y la salud de las personas”, afirmó Carlos Mauricio Herrera, director de Conservación y Gobernanza de WWF Colombia.

Como parte de la alianza, la organización se fijó la meta de vincular al menos 400 corredores que realicen una donación de 50.000 pesos para apoyar los programas de WWF Colombia enfocados en la protección de las ballenas jorobadas y sus rutas migratorias en el Pacífico colombiano.

Además del componente ambiental, la edición 26 de la Media Maratón contará con la presencia de algunas de las principales figuras del atletismo colombiano, incluidos campeones nacionales y poseedores de récords del país, lo que garantiza un alto nivel competitivo en los 21 kilómetros.

Con esta alianza, la New Balance Media Maratón de Cali busca consolidarse no solo como uno de los eventos atléticos más importantes de Colombia, sino también como una plataforma para promover la sostenibilidad y la protección de los ecosistemas marinos.