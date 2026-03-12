Defensa de Karen Manrique pidió al Inpec garantizar condiciones de seguridad en centro de reclusión

La defensa de la congresista Karen Manrique le solicitó al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, que garantice las condiciones de seguridad en el lugar de reclusión donde permanecerá su cliente, esto por las amenazas de muerte que ha recibido.

El abogado Andrés Garzón, apoderado de la representante a la Cámara por las curules de paz, le pidió al coronel Gutiérrez que tenga en cuenta las condiciones de seguridad de Manrique, quien ha recibido fuertes intimidaciones.

Esto, en aplicación de la medida de aseguramiento que impuso la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en medio de la resolución de acusación, por su presunta participación en el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Solicitar al señor director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- que mi poderdante sea enviada a un centro de reclusión intramural, con las medidas necesarias para procurar su seguridad, en atención a las recurrentes amenazas de las que ha sido víctima y que han sido puestas de presente ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, mediante memorial fechado del 20 de octubre de 2025”, señaló Garzón.

En la carta de 26 páginas del defensor de la congresista, que se entregó ante la Policía Nacional en el municipio de Tame (Arauca), se advierte que las amenazas “han sido puestas de presente ante la Fiscalía General de la Nación”.

Wadith Manzur

Ante integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se entregó en la madrugada de este jueves, 12 de marzo, el representante a la Cámara Wadith Manzur.

Según se conoció, la lectura de los derechos al momento de su captura la hizo la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, quien lidera la macroinvestigación por el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Igualmente, se conocieron las fotografías del proceso de legalización de la captura.

Entre tanto, el abogado Luis Carlos Torregrosa, defensor de Manzur, aseguró que todavía no han sido notificados de la resolución de acusación de la Corte Suprema de Justicia y señaló que acudirán a un recurso de reposición contra la decisión.

“El doctor Wadith Manzur compareció de forma voluntaria hoy al búnker de la Fiscalía, desde las 6 de la mañana, a efectos de ponernos a disposición de la honorable Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia”, señaló.

También dijo que “recordemos que Wadith Manzur fue quien instauró la denuncia en el marco de este proceso y quiso comparecer ante la justicia por todos los hechos que hoy se investigan”.

Sobre la guarnición militar dijo que no se ha considerado por el momento.

“No se ha considerado esa posibilidad. Lo que queremos es atender el requerimiento de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y por eso nos hemos puesto a disposición acá, en el búnker de la Fiscalía General de la Nación”.

Cabe recordar que la Sala Especial de Instrucción ordenó la medida de aseguramiento en medio del escándalo de corrupción de la UNGRD.

El pasado miércoles 11 de marzo, luego de tres sesiones extraordinarias, en una decisión mayoritaria, se emitió resolución de acusación por cohecho impropio.